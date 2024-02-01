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首輪投票未過半 韓國瑜中午訪民眾黨團撲空

2024/2/1 12:43
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（中央社記者郭建伸台北1日電）角逐立法院正副院長的國民黨立委韓國瑜、江啟臣今天中午拜會民眾黨團，但因民眾黨立委不在，過沒幾分鐘就離開。韓國瑜受訪表示，會請秘書轉達感謝，盼未來繼續團結合作，一起打造更符老百姓期待的立法院。

民眾黨團中午透過聲明表示，立法院長第二輪投票，黨團成員不會進場。

第11屆立委今天報到，隨後進行立法院長選舉。開票結果國民黨韓國瑜54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票、1張無效票，無人過半，中午12時30分將進入第二輪投票，韓國瑜與游錫堃兩人中得票較多者當選。

第二輪投票前，韓國瑜和江啟臣赴民眾黨團拜會，但過沒幾分鐘就離開。

韓國瑜受訪表示，由於民眾黨立委出外聚餐，不在黨團辦公室，他會請秘書助理轉達感謝，盼未來在立法院繼續團結合作，一起打造更符合老百姓期待的立法院。（編輯：蘇龍麒）1130201

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