遭指偽造冒名信件 宣明智質疑郭辦發言代表性

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（中央社記者王承中台北24日電）聯電榮譽副董事長宣明智選前承認草擬鴻海創辦人郭台銘公開信，郭辦揚言選後採取法律行動。宣明智今天表示，目前沒有任何訊息，郭台銘跟他亦師亦友，有些什麼事，都可以好好指導，他也虛心受教。至於郭辦的發言有何代表性，他並不了解。

鴻海創辦人郭台銘否認公開信挺侯康配，聯電榮譽副董事長宣明智承認經手「揣測郭董心裡話」。郭辦日前表示，宣明智偽造冒名信件，提及郭台銘的所有言論皆為憑空捏造，郭辦保留一切法律訴訟權利，將於選後採取行動以正視聽。

宣明智今天下午出席國民黨立委張育美新書發表會前接受媒體訪問，對於是否已被郭辦提告，宣明智表示，目前沒有任何訊息。郭台銘對他來說是亦師亦友，有些什麼事，郭台銘可以跟他好好指導，他也虛心受教。

宣明智說，至於郭辦所持的言論，因為當時郭台銘已經不選總統了，所以他不知道郭辦是什麼樣的一個組織，裡面發言的到底有什麼樣的代表性，他並不了解。

由於郭台銘在選後曾現身板橋慈惠宮，媒體詢問宣明智是否有跟郭台銘聯繫，宣明智表示，目前沒有機會見到郭台銘，也沒有通過話。

媒體追問，外傳郭台銘在投票日當天有打電話給民眾黨主席柯文哲，宣明智表示，他不知道郭台銘有沒有打電話，也不便評論。至於郭台銘選後才現身，他表示，這點他無法替郭台銘回答，郭台銘應該有自己的考量。（編輯：蘇志宗）1130124