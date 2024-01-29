陳昭姿談團進團出：按照黨團整體意見投票

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（中央社記者郭建伸台北29日電）民眾黨主席柯文哲曾說，立法院長投票將團進團出。不分區立委當選人陳昭姿日前在「雅琴看世界」節目中解釋，團進團出的意思是按照黨團整體意見投票，有各種不同的投票方法。

主持人張雅琴詢問，是否非8個人都投給同一組。陳昭姿未否認，僅表示是「去執行大家的共識」。

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長；由於民眾黨在新國會擁有8席立委，外界關注最後投票動向。

柯文哲先前表示，民眾黨立委在立法院長選舉一定會團進團出，若沒有團進團出，抓到一次就開除黨籍，「立委資格就沒有了」。外界解讀，屆時可能投給國民黨或民進黨。

陳昭姿27日在「雅琴看世界」節目中表示，團進團出的意思是按照黨團整體意見投票，且有各種不同的投票方法。

張雅琴詢問，是否包含分裂投票和投民眾黨自己。陳昭姿回應，如果這是8席立委加上柯文哲的共識，「那就叫團進團出」。

張雅琴追問，是否非8個人都投給同一組。陳昭姿未否認，僅表示是「去執行大家的共識」。

張雅琴追問，開放各自投票是否可讓民眾黨從小藍或小綠的爭論中解套。陳昭姿表示，他們的核心群組確實也討論過開放投票的議題，但因為可能個別被拉票，雖然有趣好玩，但也很容易失控。

陳昭姿強調，民眾黨現在的角色是監督的在野黨，不想淪為小綠或小藍，且民眾黨8位立委背景多元，現在討論時也會丟出不同想法。（編輯：林克倫）1130129