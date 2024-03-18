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卡達休戰談判 以色列將提議停火6週、交換40名人質

2024/3/18 21:05（3/18 21:21 更新）
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15日加薩住宅區遭砲擊。（安納杜魯新聞社）
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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列官員表示，該國情報機構摩薩德（Mossad）首長率領的高階代表團今天將前往卡達，參加與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯的會談，以方將提議停火6週以交換釋放40名人質。

路透社報導，以國官員預估，這個階段的協商恐將至少費時2週，因為歷經5個多月的戰火後，哈瑪斯（Hamas）的海外代表與加薩圍城內部的通訊可能遭遇困難。

根據以國軍方網站今天公布的最新數據，自去年10月底以軍對加薩發動地面戰以來，在加薩遇害的以國士兵人數共有250人。

據安全消息人士，今天遇害的第250名士兵是在針對加薩最大醫院「西法醫院」（Al-Shifa Hospital）的軍事行動中喪生。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天則稱，自以哈戰爭爆發迄今，累計至少已有3萬1726名巴勒斯坦人死亡。

法新社報導，這個最新數據包含過去24小時內新增的至少81名罹難者。衛生部還表示，目前加薩傷患人數已達7萬3792人。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130318

#加薩
#以色列
#哈瑪斯
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