路透：哈瑪斯提新停火方案 以色列斥不切實際

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（中央社杜拜15日綜合外電報導）路透社今天報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯昨晚提出一份新停火方案，內容包括釋放以色列人質以交換上千名巴勒斯坦囚犯。但以色列總理尼坦雅胡仍斥為不切實際。

報導指出，正與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）交戰的哈瑪斯（Hamas）向美國等調停方提出一份全面性休戰方案，根據路透社見過的內容，哈瑪斯開出條件包括以色列停止攻擊加薩的巴勒斯坦人、提供紓困和援助、讓流離失所的加薩人重返家園，以及以色列撤軍。

而哈瑪斯在提案中也願意釋放以色列人質來交換巴勒斯坦囚犯獲釋，包括100名被判無期徒刑囚犯；首批釋放人質則將包含婦女、兒童、老人和病患，以交換700到1000名巴勒斯坦囚犯。以色列「女性新兵」也在釋放人質之列。

根據哈瑪斯的最新提案，在首次人質與囚犯交換後，哈瑪斯會同意訂出一個永久停火日期，並在第一階段過後就以色列從加薩走廊撤出的最後期限達成協議。到了停火計畫的第2階段，雙方則會將各自扣留的人全數釋放。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室昨天則表示，哈瑪斯向調停方提出的加薩新休戰方案仍以「不切實際的要求」為條件，辦公室將於15日向以色列戰爭內閣和包含更多閣員的國安內閣（security cabinet）提報相關議題最新情況。

隨著加薩走廊人道危機日益惡化，1/4加薩人面臨饑荒，埃及與卡達一直努力縮小以色列和哈瑪斯對於停火協議的歧見。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130315