巴勒斯坦稱以色列再襲待援民眾 釀29死逾150人傷

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（中央社開羅14日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」治下的加薩衛生部表示，以色列今天在加薩走廊（Gaza Strip）兩處攻擊等候援助的群眾，造成至少29名巴勒斯坦人喪命，150多人受傷。

路透社報導，加薩的巴勒斯坦衛生官員指出，在第一起事件中，加薩走廊中部的紐瑟拉特（Al-Nuseirat）難民營援助分發中心有8人命喪空襲。

加薩衛生部說，隨後以色列朝著在加薩北部一處圓環等候援助物資卡車的群眾開槍，造成至少21人喪命、150多人受傷。

法新社報導，以色列軍方否認對等待人道援助的群眾開火。以軍在簡短聲明中說：「新聞報導說以軍在援助分發站襲擊數十名加薩人，這是不實消息。」以軍還說已在「嚴肅分析此事」。

以巴衝突導致加薩走廊230萬人口大多流離失所。極度飢餓的民眾爭相搶糧，使得物資分發過程中不時上演混亂場景，也傳出死傷。

巴勒斯坦衛生當局2月29日表示，以軍在加薩市（Gaza City）附近射殺100多名等待援助物資抵達的巴勒斯坦人。以色列稱這些罹難者是包圍援助卡車的群眾，死於踩踏或車輾。

巴勒斯坦醫護人員說，在加薩中部的迪爾巴拉（Deir Al-Balah），以色列飛彈今天擊中一棟房屋，造成9人喪生。居民表示，以色列徹夜持續在加薩進行空中和地面轟炸，包括在南部的拉法（Rafah），超過100萬名流離失所的民眾在當地尋求庇護。

哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列南部城鎮，根據以色列統計，此事造成1200人喪命、253人被擄為人質。

以色列隨後對加薩發動陸、海、空報復性攻擊，根據加薩衛生當局說法，以軍攻勢奪走逾3萬1000條人命，造成逾7萬1500人受傷。

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隨著以哈戰爭邁入第6個月，聯合國警告加薩地區至少有57萬6000人瀕臨饑荒，即加薩1/4人口。以色列面臨的壓力與日俱增，國際社會要求以色列允許更多援助物資進入加薩。

以色列否認阻礙援助送抵加薩，而是歸咎援助機構的失職造成了物資運送延誤，並指控哈瑪斯挪移援助。哈瑪斯予以否認，聲稱以色列在軍事攻擊中利用飢餓作為武器。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130315