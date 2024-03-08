川普社群平台故障作梗 反擊拜登國情咨文不如預期

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天發表大選前的最後一場國情咨文演說，他雖未直接點名前總統川普（Donald Trump），但從演說一開始猛烈抨擊的目標明確指向「他的前任」，將其視為民主和自由世界秩序的敵人。

法新社報導，在拜登發表國情咨文演說之際，川普也準備在其創立的保守派平台「真實社群」（Truth Social）發文回應拜登對他的抨擊。不過，該平台因技術問題一度當機，加上川普出乎預料不願以相同力道回應拜登，導致反擊拜登的成效不如預期。

拜登在國情咨文演說中提到「我的前任」（my predecessor）多達13次，他抨擊川普反對北大西洋公約組織（NATO）的言論，並涉入指稱選舉詐騙的不實陳述，從而引發2021年1月6日國會山莊遇襲事件。

美國總統一般會避免讓國情咨文演說變成選舉造勢大會，但顯然拜登一開始就樂意在各種內政問題上向川普叫陣。

川普向來聽不進任何批評，他之前保證在拜登發表國情咨文演說期間，在Truth Social發文回嗆。

不過，川普的即時評論最終變成一場尷尬的錯誤。在拜登發表國情咨文前，Truth Social網站已因為技術性問題故障，在整場演說的多數時間都未能恢復運作，時而正常、時而斷訊。

儘管Truth Social出現技術問題，川普仍對拜登的外表和舉止發表評論，例如批評他的頭髮和在他臉上發現的口紅印，還大肆抨擊拜登在演說中咳嗽一事。

川普也轉向談論政策。當拜登提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，川普將美國復原歸功給自己；他砲轟拜登放任高通膨問題，並抱怨電動車相關議題及拜登在幫助退役軍人方面的紀錄等等。

川普並未直接回應拜登最尖銳的批評，只是得意洋洋地發文說：「『盲目反川普症候群』（Trump Derangement Syndrome）！」（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130308