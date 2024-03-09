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川普二媳任共和黨全委會共同主席 助公公拚大選

2024/3/9 15:50
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（中央社休士頓8日綜合外電報導）美國共和黨全國委員會今天選定前總統川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）和其他盟友出任頂尖領導職務，強化川普在11月大選前對共和黨的掌控。

法新社報導，77歲的川普上個月推派他欽點的人選來角逐共和黨全國委員會（Republican National Committee）領導職位。共和黨全委會為共和黨候選人募款和分發競選經費。

共和黨全委會今天在休士頓召開會議，168名成員口頭表決一致通過，共和黨北卡羅來納州黨部主委懷特利（Michael Whatley）和賴拉分別當選主席和共同主席。

懷特利在當選感言中說：「共和黨全委會將成為一場運動的先鋒，每一天都會努力不懈推選我們的提名人川普成為美國第47位總統。」

「我們將在每個州持續努力，確保投票容易作弊難。」

嫁給川普次子艾瑞克（Eric）的賴拉表示，共和黨在選舉日有「一個目標」，「11月5日目標就是贏，就像我公公說的『大』贏。這不僅是右派對左派、共和黨對民主黨，而是關乎善對惡」。

川普也支持另一盟友、競選團隊策士拉希維塔（Chris LaCivita）擔任共和黨全委會營運長。

川普在聲明中說：「這3人都才華洋溢、經驗豐富而且聰明。」他形容媳婦「非常善於溝通」，「致力讓美國再次偉大」。「讓美國再次偉大」是川普的競選口號。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1130309

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