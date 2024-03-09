匈牙利總理奧班訪美晤川普 拜登把握機會開砲

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（中央社費城8日綜合外電報導）美國總統拜登今天批評前總統川普會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），稱奧班「尋求獨裁」。拜登與川普很可能在今年11月總統大選再度對決。

法新社報導，奧班今天前往美國佛羅里達州拜訪「好友」川普，他不吝表態希望共和黨籍的川普重返白宮。

民主黨籍的拜登在造勢活動上多次抨擊川普，他對支持者說：「大家知道他今天要在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）見誰嗎？匈牙利的奧班，這人曾直接了當說他不認為民主有用，且正尋求獨裁。」

拜登還說：「我眼中的未來是捍衛民主，而不是貶低民主。」

奧班今晚在臉書（Facebook）張貼他與川普的合照，背景似乎是川普的海湖俱樂部別墅。

奧班以英語寫道：「總統先生，讓美國再次偉大吧！」

奧班的幕僚帕品（Gladden Pappin）向法新社證實奧班確實與川普見了面，並說「這次來訪凸顯美國與匈牙利保守派之間建立關係，以及川普總統11月當選可能帶來的利益。」

拜登先抨擊川普鼓勵俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略欠繳會費的北大西洋公約組織（NATO）成員國，隨即提到川普與奧班會面一事。

在俄羅斯2022年2月開始侵略烏克蘭後，匈牙利是唯一仍與克里姆林宮維持緊密關係的歐聯成員國。

一些保守民粹主義者將奧班視為代表性人物，他主張所謂「非自由派民主」，對移民和LGBTQ+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等）的權利施加諸多限制，並打壓國內媒體和司法，變更國內政治制度，以讓他所屬政黨持續掌權。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130309