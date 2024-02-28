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德州野火蔓延 核武設施一度停運

2024/2/28 19:01
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（中央社德州加那丁28日綜合外電報導）受強風、乾草易燃和異常溫暖的氣溫影響，美國德州狹長地帶（Panhandle）野火昨天迅速蔓延，導致多個小鎮下令疏散，並一度使一座核武設施關閉。

美聯社報導，由於附近地區火勢失控，組裝和拆卸美國核武的主要設施「潘特克斯」（Pantex）在昨晚關閉。

根據德州農工大學林務局說法，共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）對60個郡發布災難聲明，最大的火災燒毀面積近1040平方公里，規模是26日爆發火災後的兩倍多。

有關當局尚未說明可能引發大火的原因。火勢襲捲人口稀少的郡，周圍是連綿的平原。

艾波特說：「奉勸德州民眾限制可能產生火花的活動，並採取預防措施確保親人的安全。」

林務局表示，最大的火災「煙屋溪大火」（Smokehouse Creek Fire）導致公路關閉，火勢截至昨天下午仍未獲控制。

潘特克斯的國家核子安全局生產辦公室（National Nuclear Security Administration’s Production Office）發言人昨晚在記者會上說：「為慎重起見，我們已從現場撤離我們的人員、非必要人員。」

不過法新社隨後報導，潘特克斯核武工廠今天將如常運作。

工廠營運單位在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道，今天日班將正常運作，所有人員將按表執行任務。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1130228

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