印度人民不快樂？一份報告掀起口水戰

印度近年經濟起飛，經濟規模於2022年超越昔日殖民國英國，躋身全球第5大經濟體，2023至2024財政年度國內生產毛額（GDP）預計達6.7%，而國際地位因地緣政治而提升，也令印度人民族自信心高漲。

在這樣的情況下，快樂度排名之低，令許多印度人難以接受。

「世界快樂報告」是由聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）、蓋洛普民意測驗中心（Gallup）、牛津福祉研究中心（Oxford Wellbeing Research Centre）以及「世界快樂報告」編輯團隊共同制作。

報告說，在印度，高齡人士對生活有更高的滿意度，這樣的情況一般只會在高收入國家發生。但同時，印度高齡女性對生活的滿意度則是低於高齡男性。

就成年人而言，教育程度較高、種姓較高者，對生活的滿意度也高於未受教育的民眾及低種姓族群。

根據報告，生活滿意度是以居住條件、是否被歧視以及自我健康評量為3大主要指標。

印度人快樂嗎？記者問一名大學生。他回答，印度頂層的1%民眾掌握了全國近40%的財富，底層50%民眾卻只擁有全國15%的財富，15歲到29歲年輕人失業率高達17.3%，一般人怎麼高興得起來？

許多印度民眾在網路上炮轟「世界快樂報告」有瑕疵，認為快樂與否是主觀意識，無法量化。

一名印度上班族向中央社記者說，西方國家看不得印度變強，因此總是想方設法在多方面唱衰印度，或作負面報導。

印度「果阿紀事報」（Goa Chronicle）近日一篇評論，在某種程度上呼應了這種觀點。

文章說，東方與西方對快樂的認知不同，西方人認為快樂可以測量，且金錢等物質條件是快樂的要件，但他們沒有看到印度阿公阿嬤含貽弄孫時的滿足，也沒有看到總理莫迪（Narendra Modi）發表演說時民眾的歡呼，「這份報告存在偏見，顯然有別有居心。」

有人認為，若硬要將快樂予以量化，那麼檢驗標準的不同，也會帶來截然不同的結果，看起來確實如此。

由全球市場研究調查公司「易普索」（Ipsos）所作的2024年全球快樂調查，就顯示有82%的印度人感到快樂，在30個國家之中排名第4位，遠高於比利時、法國、瑞典、日本等先進國家。

一名從大吉嶺來到德里擔任司機的印度人說，他的月薪不到2萬盧比（約新台幣7700元），住所只有一廳加一浴室，其中6000盧比要付房租，1500盧比孝親，剩下的作為家用，雖然日子苦一些，但下班後一家3口圍坐在地板上吃烤餅，卻也是幸福滿滿。

快樂是一種心理狀態，印度人是否快樂當然無法一概而論，「世界快樂報告」引發論戰的同時，至少記者在印度街上、市集以及宗教慶典上，看到的大多是帶著笑容的面孔。（編輯：陳慧萍）1130327