李克強過世後 故居外掛上了這篇文章

李克強頂著「習李不合」的傳言走過兩任10年任期，卻在卸任不到8個月就突然病逝。在這個不鼓勵記憶和悼念的國家，他的死訊除了短期的震撼，似乎沒有激起太多迴響。就像社群媒體上，也很難找到上海東郊賓館或曙光醫院工作人員，關於他心臟病發那天搶救情況的隻字片語；在不尋常中，一切似已歸於沉寂。

3月上旬，就在距離李克強2023年10月27日過世4個多月後，中央社記者來到他在安徽合肥的故居周邊。這裡是他少年時生活過的地方，曾經的安徽省文史研究館大院。

李克強當年居住過的平房大院早已成為兩座居民樓，一棟是白色三層樓，一棟是紅磚四層樓。欄杆內空蕩蕩的走道，去年10月底曾鋪滿鮮花，眾多民眾圍繞居民樓致意或哭泣；現在則是居民進進出出，生活氣息濃厚。

看似一切恢復正常。不過，欄杆上掛了一塊布，上面印著作家魯迅1919年發表在「新青年」雜誌上的文字：「願中國青年都擺脫冷氣，只是向上走，不必聽自暴自棄者流的話。能做事的做事，能發聲的發聲。有一分熱，發一分光，就令螢火一般。也可以在黑暗裡發一點光，不必等候炬火。此後如竟沒有炬火：我便是唯一的光。」

這塊布推測是在民眾追悼李克強的熱潮過去後才掛上，否則可能和那些鮮花一樣早被清掉了。

它讓人想到，去年10月底上海的萬聖節遊行，年輕人用各式扮裝，對當局疫情處理或對時局表達嘲諷和不滿。其中有人就裝扮成魯迅，穿著長衫，黏上鬍子，一臉正經念著上述這段話，同時還手持牌子，上頭寫著：「學醫救不了中國人」。

當許多人討論中國青年的「躺平」，也有不那麼消極的人，或是不僅僅關心自己就業、就學、買房問題的年輕人。不要忘了，促使中國防疫政策改變的「白紙運動」，最先就是學生發起。

一名上海教師給高中生課外輔導時，有學生在課堂上問她：「您真的相信共產主義嗎？」另一名學生的反應則是立刻環顧四周，問：「有監控嗎？」

還有一次，另一名高中生問她：「該保持清醒還是糊塗呢？」這是個愛閱讀的孩子，與老師的交流中提到了歐威爾、尼采等不同人的著作。

這名老師感到驚訝與欣慰，她告訴中央社記者：「在鋪天蓋地的宣傳中還能有這樣的獨立思考。可見封不死呀！」

對於想知道她看法的學生，她會下課後再討論，然後分享「學習來的不同觀點」。

在民主國家，表達對政府不滿或質疑很正常。但是在言論管制及數位監控強大的中國，星星點點的反對言行，反而讓人覺得暗潮湧動。很多人想問：敢表達不滿是否等於會上街抗議？抗議是不是代表政權有危險？

這名老師很務實地表示，在中國，即使是「覺醒」的人，在身邊人遭遇不公時，也未必會挺身而出。「對多數人來說，覺醒和行動之間沒有因果關係。不是人人都像（四通橋勇士）彭立發那樣勇敢。」但她認為，沒有被完全洗腦，就代表這些年輕的一代有希望。（編輯：唐佩君）1130320