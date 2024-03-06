中國取消總理記者會 學者：李強被弱化成執行者

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（中央社記者廖文綺台北6日電）今年中國兩會取消總理記者會，學者寇健文、曾偉峯分析，此舉意味著黨強政弱，中共黨中央與國務院變成上下關係，國務院總理李強的決策角色被弱化，成為政策的執行者。

國立政治大學國際關係研究中心6日舉行「解析2024中共全國兩會」座談會，針對今年中國兩會取消總理記者會的意義做出分析。

政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文指出，在過去十年間，中國政治發展一直有權力向黨及領導人習近平集中的趨勢。

「我們可以看到總理或國務院在決策中的角色進一步被弱化」，寇健文表示，在這個背景脈絡下，總理記者會取消代表權力向黨集中，黨中央與國務院地位的落差進一步拉大，變成上下關係，所以總理不見得需要有個人秀。

此外，寇健文還點出，過去李克強時期的國務院全體會議上，常常會提到「受人民監督」、「依憲法規定」，但自從2023年李強出任總理後，不再提到「人民監督」和「憲法」，現在又取消總理記者會，反映著黨委擴權、國務院在經濟社會事務的決策角色負責對象改變。

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政大國際關係研究中心助理研究員曾偉峯也分析此次兩會最突出的意涵就是「黨大於政，黨強政弱」。他指出，李強上任後開的第一場國務院常務會議即是修訂「國務院工作規則」，該規則中提到「重大決策、重大事項、重要情況及時向黨中央請示報告」，並刪除第六章「推進政務公開」的四條規則，從這些變動看來，取消總理記者會也是有跡可循。

曾偉峯進一步分析，總理記者會取消揭示李強是政策執行者，不是決策者或詮釋者。曾偉峯也不認同部分媒體指出「李強被羞辱」的說法，他認為，李強本身就是習近平的忠實政策執行者，是上下關係而非平起平坐，從這角度來看，曾偉峯表示，執行者身分不需要開記者會，也不需要個人舞台。（編輯：吳柏緯）1130306