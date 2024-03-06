中國政府工作報告 「發展」多「改革」少

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（中央社記者李雅雯台北6日電）中國國務院總理李強昨天提出2024中國政府工作報告。學者剖析，在這份報告中，「發展」一詞最常被用到，「改革」出現頻率偏低，這與李克強任職總理時期大不相同。

政治大學國際關係研究中心6日在政治大學國際關係研究中心圖書暨會議大樓國際會議廳舉辦「解析2024年中共全國兩會」座談會。

政大國關中心助理研究員曾偉峯指出，這份政府工作報告有很多文字來自去年12月舉行的中央經濟工作會議，也強調以黨為主。「發展」一詞最常被用到，「改革」出現頻率偏低。而李克強時期很常提及「改革」，在2018年、2019年政府工作報告中出現達100多次。

曾偉峯提到，投資、消費、製造業、基礎建設等詞彙在這份政府工作報告中多次被提及，可以預期中國政府未來將加大資源投入在這些領域；「民營企業」出現次數頻繁，後續可觀察中國政府對於民營企業推出哪些政策支持。

他並指出，「非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估」去年在中央經濟工作會議上也有被提出，這個描述究竟是什麼意思，目前尚未有明確解釋，推估是「預期管理」，也就是必須扭轉輿論對於中國經濟的負面看法。

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政大東亞所特聘教授兼國關中心副主任王信賢指出，中國「兩會」召開至目前為止，可見中國領導人習近平權力愈加強化，政府工作報告每逢幾段就要提一下習近平，部長通道訪問開口也先提「在習近平領導下」。

王信賢並指出，這份政府工作報告內容不脫黨的頂層設計內容，黨和政之間，黨的決策角色更加明顯，國務院只是負責執行，「總理記者會」被取消，也是在這樣的變動下的結果。（編輯：楊昇儒）1130306