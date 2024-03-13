好漢就怕傷來磨 張育成重返大聯盟路蜿蜒

張育成去年賽季後成為自由球員，是否返台加盟中華職棒，長期在家鄉父老前獻技，深受球迷期待。結果他還是心向美國，在開出小聯盟合約的10支美職球團中選擇坦帕灣光芒，重回這支2022年賽季曾短暫效力2個月的球隊。

或許真如張育成所說，在光芒打球特別自在，2月25日春訓熱身賽首打席，他相中首球打出一發反方向全壘打，為重回光芒爭取表現機會帶來好彩頭。

只可惜，事隔3天，張育成揮棒時傷到左腹斜肌，核磁共振（MRI）檢查顯示嚴重拉傷，估計缺陣6至8週，甚至可能休養更久。這一傷代價不菲，張育成不只失去在教練團面前展現身手的機會，連4年擠進大聯盟開季名單的紀錄也提早確定中斷。

如拉長時間軸，這是張育成連續第3年在拚戰關鍵時刻受傷病折磨。

張育成2021年以單季9轟破繭而出，隔年賽季榮膺克里夫蘭守護者開幕戰先發二壘手，但僅出賽3場就因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進入傷兵名單，一待就是1個多月。歸隊後，張育成失去原本的地位，遭栽培多年的守護者指定讓渡（DFA），開啟遊走多隊的生涯。

去年賽季，張育成挾著世界棒球經典賽（WBC）預賽A組最有價值球員（MVP）氣勢重返大聯盟，在波士頓紅襪主將養傷時扛起游擊防區，守備美技連連。但他開季只出賽17場，就因揮棒造成左手鉤骨骨折高掛免戰牌，又因復健操之過急釀成二度傷害，缺陣近2個半月才歸隊。

張育成錯過在紅襪站穩腳步的黃金機會，去年8月再次遭DFA、下放小聯盟，賽季結束後投入自由球員市場。

本季張育成重回光芒懷抱，雖然是拿小聯盟合約，依舊令人期待。畢竟生涯待過4支球隊中，張育成上壘率加長打率唯一達到聯盟平均水準，就是2022年季中效力光芒那36場比賽。小本經營的光芒擅長在沙礫中找珍珠，出手找回張育成，代表重視數據的光芒團隊看見他的價值，也有機會充分釋放他的潛能。

不過，即使前光芒主戰游擊手佛朗哥（Wander Franco）不在陣中，張育成重返大聯盟依舊面對好手環伺的考驗。

光芒從西雅圖水手換來的賈柏耶樂（Jose Caballero）被視為游擊手頭號人選，開訓後簽下的張育成前隊友羅沙里歐（Amed Rosario）也不容小覷。卡米內羅（Junior Caminero）、艾蘭達（Jonathan Aranda）、米德（Curtis Mead）、巴薩貝（Osleivis Basabe）等年輕內野手虎視眈眈，養傷中的守備好手華爾斯（Taylor Walls）也有望在季中歸隊。

張育成優勢在於長打實力略勝一籌，內野4個防區的守備都可靠，尤其是吃重的游擊大關。

至於劣勢，張育成已28歲，跟新秀相比不再年輕。大聯盟征戰5季的他擅長攻擊直球，卻容易被橫向變化球引誘出棒，被三振率偏高。如能在光芒打擊教練調教下改善缺點，「進化版」張育成將更有本錢殺出重圍，重返大聯盟舞台。

張育成在光芒的「麻吉」狄亞士（Yandy Diaz）同樣出身守護者，2018年底轉戰光芒後打出一片天，上季入選明星賽且拿下美國聯盟打擊王。張育成傷癒後如能以類似軌跡蛻變，成為光芒不可或缺的戰將，將證明今年休賽季做了正確選擇。

這當然只是極度樂觀的假設，張育成當務之急無非是耐心養傷。就算開季待在小聯盟，他還是能在光芒體系調整打擊，靜待機會上門，延續大聯盟之夢絕非無望。

2022年9月張育成因佛朗哥傷癒歸隊而遭光芒DFA，前途茫然。當時他接獲球團告知，收拾好行囊準備離隊，獨自坐在洋基球場球員通道的高球車上滑手機。面對記者打招呼，他不但沒有愁眉苦臉，反而帶著招牌笑容分享心情，談自己在隊上的處境。

張育成自知陣中競爭對手眾多，對球團決定割捨沒有怨言，而是感謝光芒願意在他徬徨時出手網羅，提供上場機會。

這是張育成旅美10年來的縮影，就算孤獨，過程中不斷遭遇挫折，仍堅持以樂觀心態面對。他在光芒的第2章起頭並不順利，但俗話說關關難過關關過，重返大聯盟之路即使艱辛，只要不放棄希望，機會終究會找上門。（編輯：陳承功）1130313