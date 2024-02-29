鄭宗哲大聯盟熱身賽開轟 張育成因傷退場

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美國職棒大聯盟的春訓熱身賽，匹茲堡海盜隊的台灣好手鄭宗哲今天敲出全壘打；坦帕灣光芒隊的張育成因傷退場，可能缺陣大約2週。

海盜隊今天在佛羅里達州的春訓基地與底特律老虎隊打熱身賽，鄭宗哲今年第一次在春訓先發，擔任第9棒、游擊手。

22歲的鄭宗哲前途看好，他是「棒球美國」（Baseball America）雜誌評選，在海盜隊小聯盟體系當中排名第7的潛力新星。

鄭宗哲3局下面對老虎大聯盟級的投手朗格（Alex Lange），看了2顆變化球沒有出棒，瞄準一記時速95英里（152公里）快速球，打出中外野牆外。

鄭宗哲這次揮棒釋放力量，擊球初速達101.7英里（163公里），距離為423英尺。鄭宗哲從2021年旅美，去年升上2A；今年旅美第4年，2度受邀大聯盟春訓。

同樣在佛羅里達州的春訓熱身賽，台灣好手張育成今天擔任坦帕灣光芒隊的先發8棒、游擊手，出戰多倫多藍鳥。張育成3局首次打擊時，揮棒之後身體不適，手扶著腰部，教練帶防護員上前關切後，把他換下場。

「坦帕灣時報」記者艾克特（Kristie Ackert）在社群平台X發文指出，張育成左側腹部斜肌（oblique）不適，預計缺陣大約2週。

28歲的張育成今年獲得光芒隊小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，25日今年熱身賽首打席敲出全壘打。張育成擁有5年大聯盟經驗，累計20支全壘打。（編輯：郭中翰）1130229