大谷翔平將參加2/28春訓熱身賽 術後首次對外戰

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（中央社東京26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍「二刀流」好手大谷翔平將在美國時間2月27日下午1時5分（台灣時間28日上午4時5分），於亞利桑那州出戰對芝加哥白襪的春訓熱身賽首戰。

綜合日媒Full-Count、共同社等媒體報導，道奇球團在美國時間25日透過社群平台X宣布了上述消息。

這是大谷2023年9月接受右手肘手術之後，以及本賽季加盟道奇後首度參與對外比賽。

大谷本月初以復健組成員身分，至亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的春訓中心報到後，持續透過打擊訓練等調整狀態。

大谷於美國時間25日在戶外進行打擊等訓練，持續為3月20日在韓國首爾登場的對聖地牙哥教士開幕戰做準備。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示「（大谷）狀態看起來不錯。我認為對大谷而言，是狀態不錯的一天」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130226