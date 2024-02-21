張育成重返美職蔡其昌給祝福 悍將仍會持續聯繫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）台灣棒球好手張育成確定重返美職，中職會長蔡其昌今天表示，雖然身為會長有點落寞，但一直都相信張育成有能力挑戰大聯盟；富邦悍將領隊林華韋則表示，仍會跟張育成保持聯繫。

張育成18日與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約，月薪3.6萬美元，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元（約新台幣3146萬元），也附帶比去年多兩倍的激勵獎金。張育成美國經紀公司ACES表示，今年休賽季接到超過10隊的電話，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）更是向球隊親自推薦張育成。

中華職棒今天舉行新春團拜，中職會長蔡其昌表示，首先要恭喜張育成，「雖然希望他可以加入中職，讓中職再掀一波高潮，但站在球員長遠發展的角度，他有更強能力、挑戰更高賽事。」

蔡其昌指出，得知訊息之後就立刻傳簡訊恭喜張育成，「以他的年紀以及狀況，我有信心他可以站穩大聯盟，雖然身為聯盟會長有點落寞惆悵，但還是給他祝福。」

蔡其昌強調，雖然張育成今年有可能不會回來，但還有吳念庭、張奕等前旅外好手，今年選秀還是會很精彩。

擁有今年選秀狀元籤的富邦悍將領隊林華韋則說：「張育成選手與美職球隊簽約當然是祝福，我們昨天只是看到報導，要有進一步接觸，了解事情到底怎麼樣。爭取育成來到我們球隊是球團方向，目前還是會維持既有想法，會了解一下合約的內容，離7月選秀還有一段時間。」

林華韋之前有跟張育成碰面談過，他指出，一直都知道張育成有在尋找機會，也認為身為職業運動員這是正常的，不過仍會與張育成持續保持聯繫。若張育成今年不會回到台灣發展，林華韋表示，「當然吳念庭也是評估的重要對象，張奕也都非常關注。」（編輯：張雅淨）1130221