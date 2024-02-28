歐盟公民提案百百種 有人要訂「不計代價紀念日」

話說歐洲聯盟（EU）國家2007年通過「里斯本條約」（Lisbon Treaty），以改善歐盟體制不夠民主的缺陷。除了增加歐洲議會（European Parliament）的權力，「歐洲公民倡議」（European Citizens' Initiative，ECI）也應運而生。

這項制度讓歐盟境內公民不必透過自己國家的政府或民意代表，而能直接要求歐盟執行委員會（European Commission）提出適用於全歐盟的新法案。

公民倡議的流程，首先是向執委會登記。執委會有權拒絕登記，原因除了提案人程序不完備，若倡議內容涉及辱罵、攻擊或太瑣碎、輕佻，也可能被否決。

自2012年訂出相關規則並開始執行以來，執委會共收到133件倡議（至22日止），其中23件被拒絕登記，多數理由是倡議內容「超過執委會權限」。例如2018年英國發動「脫歐」前後，不少人提議立法「停止英國脫歐」、「歐盟全境公投決定英國去留」等。

也有人在2019年提議要求歐盟拒絕與以色列占領巴勒斯坦的屯墾區進行貿易；更早時還有人提議歐洲議會應有自我廢除機制，或要求立法規定用世界語（Esperanto）唱歐盟的「國歌」，也就是貝多芬的快樂頌，以強化語言中立和對歐盟認同。這些全都在第一關就被執委會否決。

順利登記後，第二關是在1年內獲得至少7個歐盟成員國、合計至少100萬公民的連署書，並依歐盟各國人口數，設有各國最低連署門檻。在110個已登記案件中，22個被提案人撤回，60個未能在期限內獲得足夠連署支持。

例如，有人倡議歐盟全境對大麻合法化採取一致的管理標準，以使各國公平對待、保護消費者並避免走私；還有像是歐盟全境實施最低收入保障、全面禁止石油業廣告等倡議，1年內各只有不到30萬人連署支持。

依歐盟規定，倡議案連署人必須在特定的線上系統按不同國家填寫不同表格、提供身分證明等個資。連署成功的案件，將在歐洲議會（European Parliament）相關委員會安排對議員及公眾簡報，並由執委會在6個月內答覆將採取什麼行動。

歐盟公民倡議實施12年來，只有10個案子進入最後一關，獲得執委會回應。其中像是搶救蜜蜂、全面禁止動物實驗等案，執委會都以「已有相關法律」、將再強化落實等理由，給提案一個軟釘子。

禁止魚翅交易的倡議在去年1月連署成功，提案訴求是歐盟內部市場本身雖禁售魚翅，也禁止在歐盟水域純為取翅而捕鯊，但歐洲仍是全球魚翅一大交易地點，轉運到亞洲的香港、新加坡和台灣等主要消費地。

歐盟執委會的回應是加強追縱鯊魚產品交易軌跡、取締非法交易、在全球提倡禁止為捕翅濫殺鯊魚。換言之，難以完全放棄賺魚翅的轉手財。

還有像是「緩兵之計」，例如執委會去年12月回應的最新倡議，是要求歐盟禁止為取毛皮而養殖、宰殺動物。執委會答覆將請專業機構在2025年3月前提供關於毛皮養殖業對動物福利影響的科學意見，要不要立法到時候再說。

看到這裡，似乎歐洲公民的直接民主提案總是命運乖舛，難道都沒有順利立法的？

2017年，公民倡議禁止使用嘉磷塞（glyphosate，又稱「年年春」）除草劑的案子闖過各關，獲得執委會決定在隔年春季提出立法案。不過，這立法案只是關於加強農藥科學評估的透明度。

對這個敏感農業議題，歐盟各國難有共識，2017年歐盟先是同意嘉磷塞合法使用5年，去年底到期前又延長10年。

歐洲公民倡議機制的運作結果，反映政治理想與現實的鴻溝，尤其以歐盟這樣27國組成的複雜度，民間提案恐怕要跨過27條鴻溝。

最後，來看看博君一笑的倡議案。2022年一名葡萄牙人提議訂立「不計代價日」，以紀念2012年7月26日時任歐洲央行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）在倫敦演說時表示將「不計代價」（whatever it takes）拯救歐元，一句話穩定了市場信心。

提案人龔薩福-杜拉德（Rui Pedro Goncalves Duarte）解釋，這句話應化為歐盟集體行動精神，代表對歐盟的熱愛。他連縮寫都想好了，就叫WiT Day（機智日）。

雖然俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，不少歐洲政治人物便將「不計代價」掛在嘴上，強調對烏克蘭的全力支持。這項倡議也獲執委會同意登記，自去年4月開始連署，但眼看再過1個多月就要截止，目前的連署人數卻不到300個。

看來百花齊放的歐盟公民倡議，真是開花容易結果難。（編輯：馮昭）1130228