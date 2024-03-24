輝達創建市場技術 黃仁勳引領生態系共享AI果實

走一趟輝達（NVIDIA）GTC大會，更加感受新工業革命就在眼前。

今年大會展區的一處亮點，是一款已獲得美國FDA（食品暨藥物管理局）核准、即將上市的外科助理。不到1公斤的微型機器手臂透過遠端機台控制，替病患進行大腸直腸手術，輝達員工也為它的「小體積」感到驚豔。

「印度很適合用吧」，一名印度與會者像打電玩般操縱著機台上的手把說道。

「一定的，印度人口那麼多，但不是每個地方都有好醫生」，展商回應。

中央社記者詢問，「是不是年輕醫生比較容易上手？」展商說明，「沒錯，但年紀大的醫生，大部分2小時內也都學會了」。

展商說，「有些老醫生經驗豐富、技術又好，只是上了年紀不能親自動刀，未來或許還是能在家替人開刀」。

輝達GTC大會劃下句點，黃仁勳用4天的時間說服許多人，距離AI能夠被企業和個人應用的時間，似乎會比想像中來得更為快速、容易。

GTC之前，感受沒有這般強烈；因為即便生成式AI迅速發展，但要怎麼讓它「為你所用」，並非只是一般大眾的課題，專業人士也有同感。

今年2月底，設於史丹佛大學的「台灣科學及科技中心」舉辦精準醫療研討會，美國心臟學會（AHA）主席吳慶明（Joseph C. Wu）被問到AI在醫藥上的應用，他說，自己不是電腦科學家，但顯然AI辨別用藥並不完美，「一定要驗證」。

3月初，舊金山加大醫學院教授、婦產科醫師錢龍（Arthur Chyan）在駐舊金山科技組的講座上，說起每次在手術房，衡量產婦「出血量多寡」總是一門很大挑戰，最近開始試著用一台AI機器，透過出血顏色來做判斷，幫助不小。

錢龍期盼有更多工具，同時坦言「電腦科學家不懂醫學、醫生不懂電腦科學」，科技界如何打造出醫生真正覺得能夠信賴且好用的AI產品，似乎是個問號。

坦白說，GTC大會勾勒出的未來場景，應用上同樣還有不少狀況。例如，XR（延展實境）展示，導覽員在向媒體解說時，示範著如何用對話方式，讓電腦設計出「蝙蝠俠超跑」，電腦卻一直說它不明白問題。

這個應用最終是讓每個人都能設計出自己喜愛的座駕，不論你懂不懂車子。

導覽員最後聳肩笑說，這只是個開端，讓生態系開發者去優化解決方案。

今年GTC大會充分展現輝達結合軟硬體創建出的強大生態系，夥伴很難離開；廠商或開發者在提供產品及服務時會遇上的問題，輝達都預先設想了。

展場裡，一家家伺服器大廠軍容壯闊，他們過往都是用自己的模組，這次秀出的產品，已經是輝達「模組化」的統一規格。業者說，很快可以跟上腳步。

輝達也攜手其他企業開發出一個個「限度樣品」，好比和緯創攜手合作智慧工廠；合作模式是，緯創運用輝達的軟體開發平台來打造類似1比1概念的工廠。

產品或服務供應商參考這樣的「限度樣品」，更容易找到機會點切入。在新創人士心中，輝達是領航者、火車頭，大家跟著它可以一起繁榮。

掌舵者是輝達執行長黃仁勳，他在GTC國際記者會上，多次談及未來，信心十足認為AI之後會變得好簡單，「很容易就能操作」。

整個生態系一起動，人人都能運用AI的那一天，似乎並不像元宇宙那般遙遠了。（編輯：張芷瑄）1130324