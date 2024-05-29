馬德里旅遊潮大爆發 新飯店、文化與美食三箭齊射

馬德里雖然是西班牙首都，但旅遊光芒總被第二大城巴塞隆納掩蓋。不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，地方政府支持餐飲業者、大肆開放露天座、舉辦各種慶典活動的觀光政策發酵，近年來成為國際旅客的熱門旅遊景點，連知名藝人與網紅也常來此打卡。

根據馬德里電視台（TeleMadrid）報導，馬德里地區2023年的本國和外國遊客總人數打破歷史紀錄，飆破1400萬人，比疫情前的2019年成長4%，消費金額達到161億歐元（約新台幣5600億元）。

馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）指出，2023年造訪馬德里的外國旅客占比達55%，人數多達780萬人，短短一年內成長30%，其中一半來自歐洲以外，最主要來自美國、墨西哥、法國、義大利、英國和哥倫比亞。

此外，馬德里自治區估算，每位外國遊客平均消費超過1700歐元（約新台幣5萬9500元），比2022年飆升40%，花錢越來越大方不手軟，為觀光與餐飲業帶來豐厚收益。

針對馬德里這股旅遊熱潮，西班牙第四廣播公司（Cuatro）電視台指出：「馬德里正在流行」，主要是「飯店旅館爆炸性成長，尤其是新開幕的國際奢華飯店品牌，以及文化與美食饗宴」，創造馬德里旅遊業的繁榮。

當然，馬德里旅遊業的榮景，也要歸功於西班牙整體觀光業的大鳴大放。西班牙2023年共吸引逾8500萬遊客造訪，排名全球第2，僅次於鄰居法國，明年目標更上看1億遊客。

西班牙國家報（El País）報導，西班牙觀光業疫情後的爆炸性復甦，引發國際觀光業者投資興趣，造就西班牙飯店旅館業史無前例的瘋狂開幕速度。自今年4月至明年12月底的7個季度之間，預計將有260家新飯店和旅館開幕，平均不到4天就有1家新旅店開張。

報導指出，這股趨勢與疫情前相比有2個不同之處，「頂級奢華飯店」的比重超過以往，並且大量集中在馬德里、瓦倫西亞（Valencia）、馬拉加（Málaga）這3個近年來深受旅外人士和數位遊牧工作者喜愛的城市。

遊客增多，西班牙平均旅宿房價在2023年底也打破紀錄，首次突破每晚100歐元，今年第1季更上漲到近107歐元。住房價格的上漲和奢華飯店的流行，正呼應了國際遊客花費變多的原因。

至於馬德里的旅遊潮，除了受到全國旅遊景氣以及奢華飯店的推波助瀾外，也歸功於日益精進的文化和美食軟實力。

本就是重量級美術館雲集之城，馬德里去年再添上一座藝術殿堂「皇家收藏藝廊博物館」（Galería de las Colecciones Reales）；皇馬伯納烏球場（Santiago Bernabéu）的翻新整修，也吸引眾多足球迷前來朝聖。

從前米其林餐廳屈指可數的馬德里，近年來百花齊放，目前共有26家星級餐廳。在馬德里除了享用傳統西班牙內陸料理外，也可輕易品嘗到各地風味餐點；近年來，各國美食也紛紛前來進駐，在在推升馬德里轉身美食之城。

以上種種助力，將馬德里一舉推上市調研究公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布的2023年全球百大旅遊城市第3名，排行僅次於巴黎和杜拜。

過去一年來，許多國際知名藝人和網紅紛紛踏足馬德里，如英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、義大利網紅始祖Chiara Ferragni都在近期造訪，在市中心被熱情粉絲捕捉，西班牙媒體還將她們去過的景點和餐廳整理成冊。

當然，馬德里這股旅遊熱潮雖然造福了觀光與餐飲業，但對當地人來說，「過度觀光」的副作用可不小。爆量的觀光人潮，使當地民眾走在市中心街道上，得不斷躲避拖著行李箱和拍照的遊客。

此外，旅館價格上漲的速度也讓一般旅客心驚膽跳。記者有2位朋友5月造訪馬德里，1位住精品旅館、1位訂青年旅館，2人均非首次來訪，但都異口同聲抱怨：房價變好貴啊。

身為住民，記者對馬德里在旅遊排名上奪得光榮，感到與有榮焉，也真心樂見觀光餐飲業者生意興隆，大家都有飯吃。但對於日漸上漲的住宿和餐飲價格、越來越難訂位的餐廳、每天街上行李箱拖地的嘎嘎噪音，種種生活上的不便，也只能無奈地剉咧等。（編輯：韋樞）1130529