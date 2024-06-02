每張德國競選海報背後 都有一個夢想中未來

「競選海報真的只是一塊紙板嗎？」這一事件引發公眾對街頭政治文宣品的關注。

在德國知名政論節目上，社會民主黨秘書長庫納（Kevin Kühnert）評論，多起海報破壞事件反映德國政治暴力和極右思想上升的趨勢，當事人莫斯勒（Yvonne Mosler）在節目上回應攻擊她的民眾，認為競選海報不僅僅是一塊紙板，而是民主的一部分，具有象徵意義。

海報不僅象徵當代民主中的言論自由，在公共場域用精練文字與圖像吸引路人目光的街頭文宣品，一直都在德國社會中扮演重要角色，它們曾經是極權時代國家最有利的宣傳工具，也是學運與社運蓬勃發展時的民間抗爭助力。

極權國家宣傳工具

被稱為「宣傳天才」的納粹宣傳部長戈倍爾（Joseph Goebbels）很早便嗅出街頭文宣的利用價值，在電視尚未普及的1930年代，張貼海報等政治宣傳品於各階層都看得見的街頭，在群眾中進行簡單有力的政治煽動和號召。

當時的政宣包含大量歧視與污名化猶太人的內容，譬如隨處可見的「住房短缺都是猶太人的錯」（Die Wohnungsnot schuld der Juden）、張貼在飯店門口的「此處無猶太人」（Judenfrei）、放在火車車廂中的「下一站耶路撒冷。單程票，有去無回！」（Nach Jelusalem. Hin, aber nicht zurück!）

種族主義標語隨著火車流通全德，反猶訊息在街頭滋生蔓延，納粹黨人甚至利用張貼海報標註猶太人營業的商店，使其成為大眾鬥爭的對象。

當仇恨成為納粹黨集權的利器，也凋零了普通德國人的勇氣，在反猶海報氾濫的年代，有超過600萬猶太人命喪集中營，其中1/4是未滿12歲的兒童。

社會運動抗爭助力

到了1970年代，隨著電子媒體普及，廣播和電視成為官方與資本家的宣傳戰場，街頭政治宣傳品的空缺便由社運者來填補。

相較於昂貴的電視廣告媒體，海報及貼紙的製作速度快、成本低廉且具機動性，抗爭者能短時間抵達城市各個角落，以游擊方式快閃貼出大量反抗標語。

另一方面，財力有限的學生與社運團體，還可藉由出售表達立場與態度的海報與貼紙，籌募活動基金。著名反核標誌、由丹麥學生設計的Logo「微笑太陽」（Smiling Sun）即於1977年註冊商標，官方網站smilingsun.org販售超過40種語言的反核貼紙，並將盈利回饋給反核運動。

寫著「核能？不，謝了！」（Atomkraft? Nein danke）的微笑太陽，不僅流行於反核運動最蓬勃的1980年代，時至今日仍是德國環境運動中常見的抗爭符號。

不過這個著名標語隨著近年德國能源轉型，被做成不同的迷因梗，「風能？不，謝了！」「燃煤？不，謝了！」也很流行。

開啟社會對話窗口

德國官方對競選海報有嚴格規範，例如路燈上的海報看板不能超過A0大小、公共財只開放路燈與安全島上張貼，且張貼時間只限於選前7週到選後1週。

非競選目的的政治文宣雖然沒有張貼時間地點的限制，但想在有限篇幅中傳遞複雜訊息同時引人注目，極具挑戰性。因此張貼者常會借助其附著對象，深化上頭文字與圖像所代表的意義。

譬如2014年難民潮爆發後，在德國國界路牌上可以看見許多「歡迎難民」（Refugees Welcome）的海報；大學女廁門上最常出現的，是反墮胎與爭取女權等立場截然不同的貼紙，政治光譜由右到左，貼貼紙的人在既公共又私密的空間，展開跨時間交流。

不過欲博眼球引起關注的同時也得承擔相應風險。

基督教民主黨（CDU）議員倫斯斐德（Vera Lengsfeld）在2009年聯邦議院選舉中，在競選海報上放了自己與當時總理梅克爾的低胸禮服照片，配上標語「我們還能提供更多」（Wir haben mehr zu bieten）。

這張競選海報引發大量抨擊，批評者認為海報帶有性別歧視意味，利用女性身體來吸引選民注意是對女性的物化；支持者則表示，女性不應再被要求像男性一樣表現和穿著，規範女性政治人物的穿搭才是一種歧視。

「胸部競選」的文宣爭議最後導致倫斯斐德敗選，卻也意外撕開一道關於女性平權的對話窗口。

撕下仇恨標語的席蘭奶奶

有因仇恨破壞競選海報的人，也有為抵抗仇恨撕去街頭文宣的志士。

40年前德國老師席蘭（Irmela Mensah-Schramm）在每日等車的巴士站發現一張要求釋放納粹戰犯的貼紙，為此心神不寧的她，開始把清除新納粹和右翼極端主義的貼紙當作日常生活的一部分。

截至今年，近80歲的席蘭在全德各地撕下超過14萬張散布種族仇恨的貼紙，其中大部分都被她保存在活頁相冊中。

撕下第一張極右翼貼紙多年後，有媒體報導她的故事，德國各地博物館爭相展覽席蘭40年來的活動紀錄，「外國人滾開」、「德國是德國人的」、「用廢氣毒死土耳其人」等仇恨言論，從熙來攘往的街頭消失，被放進了收藏歷史的博物館。

一如街頭海報與貼紙在街頭汰換的場景，每次的撕貼與覆蓋，都是一次時代精神的展現，人們可以從舊的競選海報中感受過往的政治氛圍，也能從新的街頭文宣中看見當前值得思考與對話的議題。

大時代中的邪惡與善良，都被好好地濃縮進一張張競選海報及政治宣傳貼紙之中，而在它們的背後，都有一個張貼它的人，期待與街上的過路人訴說，他夢想中的未來。（編輯：郭中翰）1130602