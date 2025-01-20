淡江大橋斜張橋靈感來自雲門舞者 設計挑戰多日本技師嘆從頭難到尾

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）淡江大橋預計年底完工，將成為世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋。回顧工程歷經7次流標、缺工等挑戰，設計特殊也增加困難度，日本Peri施工指導技師平澤純說，工程從頭難到尾。

跨越淡水河的淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，她有曲線女王之稱，設計建築多不易興建。淡江大橋斜張橋型流動靈感來自雲門舞集舞者跳躍姿態，主橋段長920公尺，橋塔高211.4公尺，主跨長達450公尺。

多家媒體日前參訪淡江大橋，交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中陪同記者搭乘主橋塔電梯上到橋面，只見傍晚時分施工團隊仍不停歇趕工。

淡江大橋工程歷經7次流標，鄭閔中說，有專家學者曾建議更改設計方案，將橋塔3D曲面改為直線，但時任交通部公路總局（已更名為公路局）局長陳彥伯堅持原設計，「他（陳彥伯）說淡江大橋是我們這代人的責任，如果我們不做，以後這座橋就不會再推動了」。經增加經費，將天候影響天數納入工期，決標給工信工程。

鄭閔中回憶，工程推動過程未如預想順利，主橋塔第1昇層花了79天才完成，「上面還有52個昇層要做，大家都覺得有可能做得完嗎？」團隊透過整合協調、邊做邊學逐步克服，昇層施工時間漸縮短至50多天、20多天，現在最快7天可完成1個昇層。

圖為淡江大橋完工示意圖。（新北市交通局提供）

淡江大橋預計114年底完工，115年3月通車。圖為日前交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段段長鄭閔中（前）說明施工進度。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日

另外，施工期間還遇到缺工挑戰，中興工程顧問公司淡江大橋監造工程處經理劉永輝說，淡江大橋為全斷面焊接，對電焊工要求技術高，在疫情影響與科技廠高薪搶人下，除了設法留住台灣工班，也到泰國選工再訓練考照，解決人力缺口。

劉永輝也談及必須緊盯材料船運來台進度，以斜拉索鋼絞線為例，在奧地利製作完成後陸運到斯洛維尼亞，原取道蘇伊士運河再走紅海航向台灣，但顧及國際情勢與海盜因素，改為繞行非洲好望角，為了確保工程不受影響，時程至少得提前2個月。

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淡江大橋工程難度高，日本Peri施工指導技師平澤純說，很榮幸參與這項工程。當被問及工程最困難部分，平澤純不假思索地說「全部」。他指出一般橋梁工程會愈做愈上手，但淡江大橋「從頭難到尾，沒有簡單的地方」。

高屏溪斜張橋是台灣首座複合式斜張橋，1999年落成時是亞洲最長的單塔不對稱斜張橋，如今淡江大橋將再成為世界級地標，鄭閔中認為，淡江大橋能夠完成，是20年來工程經驗累積。平澤純則透露，他的師父曾參與高屏溪斜張橋工程，如今他運用所學投入淡江大橋工程，富有傳承意義。（編輯：方沛清）1140120

影片來源：中央社

淡江大橋預計115年3月通車，目前工程進度逾77%，主橋塔施作高度達152公尺，預計3月淡水端鋼梁節塊閉合，9月八里端鋼梁節塊閉合，完成結構連接。圖為淡江大橋斜拉索。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日

交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段段長鄭閔中日前受訪表示，淡江大橋淡水端懸臂吊鋼梁節塊預計3月合攏。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日

攸關淡海新市鎮聯外通道的淡江大橋，近日施工進度已超過77%。圖為懸臂工作車吊裝5T鋼節塊。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日