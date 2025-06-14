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淡江大橋預計7月完成主橋塔 年底全橋完工

2025/6/14 12:29
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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市府今天表示，淡江大橋主橋塔結塊如期推展，預計7月可完成主橋塔，今年底全橋完工；屆時將紓解關渡橋交通壓力，更將成為驅動北海岸與淡水地區共榮的關鍵引擎。

新北市長侯友宜今天上午前往淡江大橋、淡北道路等工區訪視，聽取市府工務局新建工程處長簡必琦、交通局簡任技正吳政諺、交通部公路局等單位簡報。

公路局說，淡江大橋主跨距達450公尺、跨越淡水河道部分橋長920公尺，是全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋。淡江大橋主橋塔高達211公尺、相當於70層樓高。

公路局表示，主橋塔U50組模節塊完成，近日準備灌漿，主橋塔的U53節塊預計於7月完工，八里端在今年9月閉合，全橋預計在今年底完工，2026年第2季通車。

公路局表示，最主要的挑戰是於八里港完成組模節塊後，以船運輸至工區過程，面臨海象的不穩定；每個橋體鋼構結塊都有400至500噸重，如何用船吊上去定位推進，也是考驗。將盡力依照預計工期完工。

簡必琦簡報表示，淡江大橋周邊配套工程，包括拓寬地區道路，串聯淡水河兩岸自行車道，推動淡海輕軌藍海線第二期、推動八里輕軌等。未來也將結合各重大節慶，推動觀光產業，打造新北市的城市門戶與國際級地標。

吳政諺表示，因應淡江大橋通車後可能的交通變化，將建置「微型轉運站」，整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並調整現有的公車路線，新增開往桃園機場、板橋的快捷公車，藉由觀光公車串聯淡水、八里熱門景點，讓大眾運輸更便利。

侯友宜致詞說，淡江大橋總經費高達新台幣230億元，感謝中央與地方、各級民意代表合作，也盼望中央將來加速推進輕軌工程。橋梁預留未來八里輕軌橋面空間，展現高度整合性與前瞻性。未來通車後，將紓解關渡橋交通壓力，帶動北海岸與淡水地區繁榮。

稍早，工務局在侯友宜視察淡北道路工區工程時，簡報表示，淡北道路目前4個工區已全面施工，預計118年6月完工通車，可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，鏈結淡海新市鎮、淡海科技城，打造北台灣的科技新城。

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工務局長馮兆麟說，淡北道路今年下半年將邁入工程的重頭戲，主線高架橋採用懸臂工法施作，工作車預計於8月安裝完畢，並採用預鑄節塊自動化施工，可縮短工期。

工務局說，淡北道路全長5.45公里，規劃雙向四車道，透過外環道路導引通過車流離開市區，也導入人本環境改造與智慧交通管理等策略，預期提升交通服務品質。（編輯：林恕暉）1140614

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