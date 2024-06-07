本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接
首頁 / 生活
國中會考
新聞專題
國中會考1/76
首頁 / 生活

國中教育會考成績揭曉 心測中心將公布統計數據

2024/6/7 08:14（6/7 08:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為國中會考考生在台北的試場外複習等待應試。中央社記者張新偉攝　113年5月19日
圖為國中會考考生在台北的試場外複習等待應試。中央社記者張新偉攝　113年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北7日電）113年國中教育會考今天上午8時開放網路查詢成績，台師大心測中心也將公布相關統計，包含各科「等級加標示」人數百分比統計，方便考生評估落點，參與後續15就學區的免試入學。

國中會考已於5月18日、19日舉辦完畢，今天上午8時開放網路查詢成績，並寄發成績通知單，6月11日到6月12日開放申請複查成績。

全國15個就學區「免試入學」管道都有採計國中會考成績，但採計方式各不相同。以人數最多的基北區為例，採108積分制，志願序、多元學習表現、會考成績各占36分。其中會考5科的等級加標示轉換成1到7積分（例如A++為7積分，B+為3積分），寫作測驗的6級則轉換為0.1到1積分（例如3級為0.4積分）。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心已於6月4日公布「等級加標示與答對題數對照表」，要達到最高的A++門檻，國文、社會、自然科都只能錯2題；英語科（含聽力測驗）加權分數則需達98.14分；數學科（含非選擇題）加權分數需達93.2分。

心測中心今天稍晚將再進一步公布「各科能力等級加標示人數百分比統計表」、「各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，讓考生更加瞭解自身的表現。（編輯：謝雅竹）1130607

延伸閱讀
國中教育會考成績 7日上午8時起開放網路查詢國中會考答對題數對照表公布 各科A++門檻出爐國中會考113年試題及解答一覽國中會考自然科甜味劑算泳池尿量 教師直呼題目可愛國中會考英語幽默短文入題 客人借燈看餐桌料理諷主人小氣國中會考寫作測驗生活化 探究廣告新聞標題吸睛原因
國中會考
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國中教育會考成績 7日上午8時起開放網路查詢
172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：