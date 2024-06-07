國中會考寫作測驗5千餘人0級分 占比近7年新高

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（中央社記者陳至中台北7日電）113年國中教育會考寫作測驗有5119人拿到0級分（最高6級分），占2.75%，是近7年新高。閱卷單位分析，許多考生沒看清楚題目要求，沒思考清楚就下筆導致離題。

根據會考命題單位、台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心提供的資訊，113年共有5119人拿0級分，比例為2.75%，人數為近5年新高，占比則為近7年新高。

閱卷代表、高雄師範大學國文系副教授李金鴦表示，今年寫作測驗是從日常生活中的「標題」取材，考生可根據自己瀏覽產品文案、社群平台、報章雜誌的經驗，抒發觀察到的現象和想法。低分考生多是審題不夠精準，搞錯了寫作任務。

李金鴦提到，題幹給了6個示範標題，部分考生看到關鍵字就下筆，變成寫逛動漫展的經驗、個人減肥經驗等，完全離題。

台師大心測中心主任陳柏熹也提醒，考生一定要先仔細看清楚考題的資訊，經過思考後再作答。現實生活中也是一樣，一定要有理解、思考、表達3步驟，否則很容易失焦，希望國中教師在教學上，能多提醒學生。（編輯：陳政偉）1130607