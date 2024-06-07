丁歆恩下標題經驗獲青睞 會考作文滿分成全國範本

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣斗六國中學生丁歆恩喜愛閱讀，並記下令她印象深刻的修辭，寫作過程中仿作，此次參加國中會考，她以自己參加科展命題「聲死一瞬間」的親身經歷下筆，不僅獲得6級分並成為全國範本。

國中教育會考成績今天出爐，斗六國中有5名學生獲得5A++，其中丁歆恩作文6級分且成為全國範本。

丁歆恩分享自己讀書心得，平時勤寫題目，遇到題目作答錯誤即時訂正，條列待辦事項並完成，有充足的睡眠，找到適合自己的紓壓方式，而她偏愛下圍棋、吹奏雙簧管及看電影。

丁歆恩國小、國中3度參與科展比賽，曾2次入選全國科展獲獎，也曾代表學校參加全縣作文、雙簧管獨奏、科展等皆有不錯成績。

她說，自己喜愛寫作，某次代表學校參加全縣作文比賽，當時老師特別加強指導，每週勤練寫作功力，加上她會記下印象深刻的修辭應用，因此累積大量經驗，平常也會看電影尋找寫作素材。

此次會考作文中，丁歆恩寫自己參與科展「下標題」的親身經驗，苦惱著科展「萬事具備，只欠東風」，當時聽到新聞播報描述一場車禍「生死一瞬間」，讓她靈光乍現，恰與科展主題聲音有異曲同工之妙，便命名為「『聲』死一瞬間」，成功獲得評審注目，獲得鄉土教材獎。

評審們認為，丁歆恩所寫的文章能依據寫作任務適切選材，藉標題在新聞、網站、產品的運用，點出其「畫龍點睛」之妙用，再以科展命名經驗為例，說明善用標題者如何展現創意、誘人注意，以及立意不善者如何濫用修辭、設下陷阱，帶出應謹慎審視標題的思考，能進一步闡述說明以凸顯主旨。

同時文章結構完整，內容前後連貫，並能精確使用詞語並有效運用各種句型，文句流暢，因此成為全國範本之一。（編輯：謝雅竹）1130607

▲113年國中教育會考寫作6級分樣卷