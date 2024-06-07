國中會考11年趨勢 數學科精熟人數增、待加強減

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（中央社記者陳至中台北7日電）台師大心測中心分析國中教育會考11年來趨勢，發現數學科拿到精熟人數成長，待加強則減少，顯見學子數學能力正逐漸變好。然而學者提醒，策略表達和解釋能力仍須加強。

根據會考命題單位、台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心提供的最新統計，數學科11年來（民國103到113年）拿到精熟（A等級）的考生占比，增加了8.3個百分點，待加強（C等級）則降低6.7個百分點。

由於會考採「標準參照測驗」模式，以精熟、基礎、待加強3等級，評比考生個人表現是否達到標準，而非「常模參照測驗」注重每年考生間的比較（例如升大學的學科能力測驗），會考表現可用於觀察歷年學生的學力變化。

心測中心副主任曾芬蘭認為，從大趨勢來看，台灣國中畢業生的數學學力正在變好，其他科目也是一樣，可歸功於各科教師的努力教學。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，近年中央、地方政府都努力推動「減C策略」，包括學習扶助措施、夜光天使等，讓學生在每一個學習階段，都能具備基本的學力。例外在偏鄉、教學人力上還持續加碼投資，致力於「不漏接」每一個學生。

參閱113年會考數學科閱卷的台灣師範大學數學系教授謝豐瑞表示，以非選擇題而言，學生的答題意願有進步，但表達解題策略及解題過程中的推導、解釋能力，仍然須加強。

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謝豐瑞以非選第一題「營養餐盤」為例，要考生判斷水果、蛋白質的分量大小，許多學生只知道把題目已知資訊抄上去，卻無法進一步推導，缺乏「群組」和「剩餘」的觀念。

非選第二題為拼接圓桌，謝豐瑞發現許多考生不懂得運用圖形說明，如果說明得不夠清楚，閱卷老師還得在自己腦中幫學生畫圖，猜測是再說哪些點或線。這樣的作答方式，將不被視為表達完整，難以拿到高分。（編輯：陳政偉）1130607