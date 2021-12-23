更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Omicron帶來變數 泰國央行下修旅客造訪人次

2021/12/23 14:52（12/23 16:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）受到COVID-19變種病毒Omicron侵襲影響，泰國暫時停止實施旅客入境免隔離政策。泰國中央銀行略為下修2022年的國外旅客造訪人次，但評估2022年第二季後狀況會好轉。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國央行貨幣政策委員會昨天開會評估變種病毒Omicron對2022年泰國經濟的影響。

委員會秘書長比堤（Piti Disyatat）指出，疫情爆發加上封鎖措施，Omicron對經濟的影響恐怕比預期的更嚴重且更久，由於疫情帶來的高度不確定性，央行因此將2022年外國旅客人次從600萬人次下修到560萬人次。

泰國政府拚經濟，11月1日啟動完整接種疫苗的旅客入境泰國免隔離的Test and go計畫和沙盒計畫，不過Omicron來勢洶洶，政府決定從12月22日凌晨起到2022年1月4日暫停Test and Go計畫，1月4日再評估是否解禁。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

比堤指出，2022年第二季外國遊客到訪的狀況應該會逐漸改善，政府暫時實施的措施應該不至於對2022年整體有不利的影響，但如果直到2022年第二季政府仍實施封鎖措施，就會對國外到訪的旅客造成重大影響，Omicron疫情是2022年經濟展望的最主要風險因素，央行預估2023年泰國經濟可以恢復到疫情前的水準。

央行並略微上調對2021年GDP成長預估，由9月的0.7% 升至0.9%，2022年的GDP成長預估則由3.9%略為下修至 3.4%，2023年的預估則為4.7%，經濟成長來自於國內消費以及逐漸恢復的國外旅客人數。（編輯：黃自強）1101223

延伸閱讀
日本京都Omicron社區傳播 專家警告已多地擴散
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族