Omicron帶來變數 泰國央行下修旅客造訪人次

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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）受到COVID-19變種病毒Omicron侵襲影響，泰國暫時停止實施旅客入境免隔離政策。泰國中央銀行略為下修2022年的國外旅客造訪人次，但評估2022年第二季後狀況會好轉。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國央行貨幣政策委員會昨天開會評估變種病毒Omicron對2022年泰國經濟的影響。

委員會秘書長比堤（Piti Disyatat）指出，疫情爆發加上封鎖措施，Omicron對經濟的影響恐怕比預期的更嚴重且更久，由於疫情帶來的高度不確定性，央行因此將2022年外國旅客人次從600萬人次下修到560萬人次。

泰國政府拚經濟，11月1日啟動完整接種疫苗的旅客入境泰國免隔離的Test and go計畫和沙盒計畫，不過Omicron來勢洶洶，政府決定從12月22日凌晨起到2022年1月4日暫停Test and Go計畫，1月4日再評估是否解禁。

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比堤指出，2022年第二季外國遊客到訪的狀況應該會逐漸改善，政府暫時實施的措施應該不至於對2022年整體有不利的影響，但如果直到2022年第二季政府仍實施封鎖措施，就會對國外到訪的旅客造成重大影響，Omicron疫情是2022年經濟展望的最主要風險因素，央行預估2023年泰國經濟可以恢復到疫情前的水準。

央行並略微上調對2021年GDP成長預估，由9月的0.7% 升至0.9%，2022年的GDP成長預估則由3.9%略為下修至 3.4%，2023年的預估則為4.7%，經濟成長來自於國內消費以及逐漸恢復的國外旅客人數。（編輯：黃自強）1101223