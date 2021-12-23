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日本2022年度經濟成長率上修至3.2% 料GDP創新高

2021/12/23 13:15（12/23 16:30 更新）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本政府今天在臨時內閣會議通過上修明年度實質經濟成長率預測值到3.2%，主因是預料新經濟對策將帶來成效，明年度GDP也估計將逾556兆日圓（約新台幣137兆元）創新高。

日本放送協會（NHK）報導，今年7月原本預估2022年度扣除物價變動的實質經濟成長率為2.2%，今天的臨時內閣會議上修為3.2%。

上修主因是預料支出超過55兆日圓的新經濟對策將帶動經濟成長，連帶預測2022年度的國內生產毛額（GDP）將達逾556兆日圓，創新高紀錄。

另外，在今年度的經濟成長率方面，因實施到9月的緊急事態宣言導致經濟活動萎縮，原本7月預估今年實質經濟成長率將達3.7%，今天則下修到2.6%。

對於GDP何時會回復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準，日本政府將原本預估的「今年中」，修正為「今年度中」（2021財會年度到2022年3月）。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1101223

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