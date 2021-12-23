韓國確診轉重症人數破千例 單日病歿創新高

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增6919例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，重症人數連續3天破千例，來到1083例，單日病歿人數則創下109例新高。

韓國至今累計58萬9978例確診，單日確診數雖較先前7000多例下降，但重症人數仍持續刷新紀錄；感染新種病毒Omicron人數則增至246例。

不過，防疫當局今天表示，從新增確診數看來，疫情已明顯趨緩，可能是追加劑施打人數增加及社交距離規範開始發揮效果。

60歲以上高齡族群確診占比也開始下降，預估下週起重症人數及病歿人數將開始下降。

韓國當局自18日起限制私人聚會人數最多4人，餐廳、咖啡店等營業場所最晚營業至晚上9時。

一度面臨緊繃的病床使用率也出現緩解趨勢，較一週前16日的81.4%降至79.1%，還在等待病床的患者數也從771例降至243例。

為確保醫療資源及重症患者治療，韓國總統文在寅日前指示徵用國立大學醫院及公共醫療機構，積極擴充病床，並盡早擴增醫療人力。（編輯：陳惠珍）1101223