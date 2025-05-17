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美駐瓜地馬拉大使示警 中國技術威脅地區安全

2025/5/17 08:00
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市16日專電）美國新任駐瓜地馬拉大使布萊德雷（Tobin Bradley）公開提出警告，中美洲地區國家如果使用中國技術，或是與中國做生意，將導致安全威脅的風險，尤其是網路安全議題。

布萊德雷15日參加由瓜地馬拉美國商會（Amcham）、美國國務院海外安全顧問委員會（Overseas Security Advisory Council ,OSAC）共同舉辦的企業安全大會，超過180家跨國企業公司代表與會，共同討論商業與網路安全相關議題。

布萊德雷在會中提出警告，越來越多的外國勢力企圖破壞拉丁美洲的穩定和民主，對整個西半球的威脅更是與日俱增。他強調「使用中國技術，或是與中國做生意將會帶來風險」。

布萊德雷也提及哥斯大黎加、巴拉圭和墨西哥等國家最近面臨的中國網路威脅例子。他並表示，日前美國和瓜地馬拉才共同挫敗「中國針對瓜國政府大規模的駭客攻擊」。

海外安全顧問委員會瓜地馬拉分會主席卡梅（Servio Camey）點名，中國製造的監視器就存在駭客入侵的風險，如果沒有嚴格查核是否被安裝可以遠端控制的「後門程式」，就極有可能成為駭客入侵的管道。

卡梅也表示，許多跨國公司企業拒絕使用中國製的攝影機，而是選擇其他更安全的技術來保障整體系統安全；許多黑幫已經轉向網路犯罪、詐騙，手法持續進化，但瓜地馬拉在資安防護方面仍然落後。

美國和瓜地馬拉目前正在進行代號「聯合衛士2025」（CENTAM Guardian 2025）的聯合軍事演習，包括美國在內等6個國家的800名軍事人員，演練共同打擊販毒組織和人口販賣集團。

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美國和瓜國軍方4月底先進行其中一項名為「捍衛南方2025」（Defensa del Sur 2025）的網路安全演練，就是要加強美國與盟邦對各領域資安威脅的聯合防禦。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）不只親自出席，美方也特別邀請台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲參加。

總統阿雷巴洛在演習中透露，瓜地馬拉外交部的網路系統日前疑似遭到入侵，而透過資安防護技術，確認網路攻擊來源就是「中國駭客」，這也凸顯瓜地馬拉當前正面對具體存在的中國網路威脅。（編輯：唐聲揚）1140517

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