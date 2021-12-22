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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

急追BNT和莫德納 AZ宣布研發Omicron專用疫苗

2021/12/22 11:39
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）今天表示，將加入其他藥廠行列，與牛津大學（Oxford University）合作生產針對Omicron變異株的疫苗。

路透社報導，AZ發言人在聲明中表示：「透過與牛津大學合作，我們已展開生產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫苗的前期階段，以備不時之需，同時也會持續關注新的病毒資訊。」

英國「金融時報」引述牛津大學一個研究小組領導人道格拉斯（Sandy Douglas）說法，率先報導這項消息。

道格拉斯表示：「腺病毒疫苗（AZ疫苗即屬於這種疫苗）原則上能對任何新變異株有更快的反應。」

一項實驗室研究上週發現，AZ研發的COVID-19雞尾酒抗體藥物Evusheld在碰到Omicron變異株時，仍保持中和活性。

早在AZ藥廠之前，輝瑞/BNT及莫德納（Moderna）藥廠都表示正致力研發Omicron變異株專用疫苗。莫德納表示，希望明年初就能展開臨床試驗。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101222

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