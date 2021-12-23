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疫情10/300

英國單日新增病例破10萬 5到11歲兒童准打輝瑞

2021/12/23 10:01
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例激增，每日新增病例首度突破10萬起，監管機關今天核准輝瑞（Pfizer）的COVID-19疫苗提供5到11歲兒童接種。

法新社報導，政府先前表示將縮短確診病例的隔離期，威爾斯和北愛爾蘭繼蘇格蘭後公布新的耶誕節後防疫措施，主要是餐飲和大型活動。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）表示，在發現較低劑量新配方的輝瑞疫苗對5到11歲兒童「安全有效」後，已核準使用。

藥物及保健產品管理局局長芮恩（June Raine）表示，有「強力證據支持對這個年齡層兒童的風險效益為正值」。

她補充表示，兩劑「適齡」的疫苗注射所通報的副作用「絕大多數」都與輕症有關，像是手臂酸痛或類流感病症。

針對疫苗接種提供英國衛生部門建議的疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee on Vaccination and Immunisation）表示，委員會現在建議對這個年齡層的一些人提供接種疫苗的初步療程。

英國試圖將Omicron病例數週來攀升的影響減至最低，正在加緊推動疫苗追加劑。

英國目標年底前提供所有成人疫苗追加劑，接種第3劑疫苗的人數昨天突破3000萬大關。

由於Omicron變異株擴散迅速，英國政府今天通報過去24小時新增10萬6122起病例，單日新增病例首度突破10萬大關。

英國是歐洲受COVID-19疫情影響最嚴重的國家之一，從疫情爆發迄今累計超過1100萬起病例，病故人數14萬7573人。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1101223

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