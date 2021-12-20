莫德納：加大追加劑量 對抗Omicron更有效

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國製藥廠莫德納（Moderna Inc）今天表示，據實驗室測試，莫德納追加劑對於迅速傳播的Omicron變異株似乎有效，且加大追加劑量對抗Omicron更有防護力，現行版本疫苗將繼續站在莫德納「對抗Omicron的第一線」。

路透社報導，莫德納決定專注於現行的mRNA-1273疫苗，部分原因在於新發現的變種病毒傳播速度過於快速，但莫德納也計劃繼續研發專門針對Omicron變異株的疫苗，希望明年初進入臨床試驗階段。

莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）受訪表示：「我們現在能提供的是mRNA-1273疫苗，這款疫苗高度有效，而且非常安全。我認為這能保護民眾，度過接下來承受Omicron變異株最大壓力的假期和冬季。」

莫德納聲稱，接種完2劑莫德納疫苗，對Omicron變異株能產生低量中和抗體，但再接種一劑50微克追加劑，中和抗體濃度將達37倍。若把追加劑的劑量加大至100微克，中和抗體濃度則會更高，甚至可達到施打追加劑前的80多倍。

這些數據尚未經過同儕審核，但與美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）先前所討論的數據類似。

柏頓表示，將有賴政府與監管單位來決定，是否要施打100微克劑量的追加劑，以提供更好防護力。

莫德納表示，100微克劑量的追加劑一般而言仍屬安全，且在耐受範圍內，但出現副作用的情況會稍微頻繁一些。

美國監管單位於10月批准50微克劑量的莫德納追加劑。莫德納前兩劑的施打劑量都是100微克。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1101220