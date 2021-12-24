專家：國際研究第3劑打莫德納或BNT可抗Omicron

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國際研究發現，無論接種2劑莫德納或BNT疫苗，中和抗體都會隨時間消退，但只要追加第3劑，就能有效中和Omicron變異株。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）國內第3劑疫苗持續施打，ACIP委員邱政洵表示，國際研究發現，無論接種2劑莫德納或BNT疫苗，中和抗體都會隨時間消退，但只要追加第3劑，就能有效中和Omicron變異株。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天起開放第3劑疫苗全廠牌混打，已接種2劑COVID-19疫苗滿5個月者，可選擇接種半劑莫德納疫苗、BNT疫苗全劑量及高端疫苗（滿20歲以上）全劑量作為第3劑；接種上述廠牌有嚴重不良反應者，經醫師評估後，可考慮接種AZ疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員邱政洵今天下午在疫情記者會中表示，綜觀目前各國對追加劑接種建議，歐盟建議應在接種基礎劑6個月後接種mRNA疫苗作為追加劑，並核准莫德納疫苗半劑為追加劑。

邱政洵說，美國也建議基礎劑後6個月接種追加劑，16歲至17歲青少年則可接種1劑BNT疫苗；接種嬌生疫苗者可於2個月後接種追加劑，同樣是接種半劑量莫德納疫苗。

英國方面，18歲以上民眾完成基礎劑後3個月就可打，莫德納半劑；澳洲則是因應Omicron及Delta變異株疫情，建議18歲以上民眾完成基礎劑後5個月，可打追加劑，若以莫德納作為追加劑建議打半劑即可。

至於追加劑是否真能對抗Omicron變異株，邱政洵說，根據國際資料，接種2劑莫德納疫苗後，中和抗體會隨時間消退，但只要再接種半劑莫德納疫苗作為追加劑，2週後中和抗體會比接種前大幅增加，甚至可有效中和Omicron變異株。

在BNT疫苗方面，邱政洵指出，接種2劑BNT疫苗3週後產生的中和抗體雖然無法中和Omicron變異株，但只要接種第3劑BNT疫苗1個月後，就能大幅提升對Omicron變異株的中和反應。

邱政洵說，基於免疫生成的研究證據，專家強烈建議民眾應在接種2劑COVID-19疫苗滿5個月後，施打第3劑追加劑。

另外，指揮中心指揮官陳時中也表示，台灣明年採購的AZ疫苗有選擇次世代疫苗，不僅可望對變異株提供保護力，國外也有專家小組報告顯示，AZ疫苗第3劑對變異株可望帶來很好的保護效果，會再召開專家會議由專家檢視。（編輯：陳政偉）1101224