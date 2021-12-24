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英國染疫增近12萬例 強生籲打疫苗當耶誕禮物

2021/12/24 14:23
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相強生今天在平安夜發表談話，敦促社會大眾都去接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在確診病例創下近12萬例新高下，當作給國家和家人最好的禮物。

法新社報導，強生（Boris Johnson）說：「現在已經快沒時間可以買禮物了，但還是可以做一件很棒的事，當作送給家人與國家的禮物…就是去打一針，無論這是你的第1劑、第2劑或是追加劑。」

Omicron變異株導致英國病例創下新高紀錄，但強生仍拒絕在耶誕假期對英格蘭實施更嚴格的防疫措施。

強生將防疫重點擺在施打追加劑作業上，要讓所有成人在年底前都能接種疫苗。

英國今天通報過去24小時新增近12萬例確診，再創新高紀錄。強生坦言：「COVID-19疫情持續了兩年，我不能說疫情已經過去。」

強生去年12月19日下令倫敦和英格蘭東南部實施居家防疫，有數百萬人因此必須改變耶誕節計畫。

今年強生選擇不實施嚴格限制令，他在平安夜談話中說：「對全國上上下下數百萬家庭而言，我希望、也確信今年耶誕節會比去年好很多、一定會更好。」

他提醒，民眾在與身體較脆弱的親戚見面前，必須先自行完成採檢，同時鼓勵他們與家人共度耶誕節。

強生提到，耶穌基督說要「愛鄰如已」，打疫苗符合這樣的教導。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101224

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