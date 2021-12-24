Omicron疫情超越Delta 美國人耶誕照樣旅行

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國目前COVID-19單日新增感染已超過今夏Delta變種時的峰值，但數以百萬計民眾仍準備長途旅行過耶誕，除恐推升染疫人數，也要面臨篩檢與醫療量能同時嚴重不足的困境。

法新社報導，聯合航空（United）表示，由於Omicron變異株在全美各地病例數激增，衝擊機組人員和營運，將於平安夜取消約120個航班，數千旅客明天面臨搭不到飛機的窘境。

聯合航空公關辦公室在今天給法新社的聲明中說：「為此，我們不得不取消一些航班，並在受影響客戶抵達機場前告知。」

與此同時，耶誕期間的篩檢量能不足，像是大城市的藥局預約已滿、聯邦篩檢站人滿為患、居家篩檢試劑根本買不到等，都加劇美國防疫問題。

美國總統拜登本週承諾，從明年1月起將增設篩檢站，同時免費提供民眾5億套居家篩檢試劑。拜登在競選期間痛批川普防疫不力，如今在對抗疫情上也重重跌了一跤。

在紐約市特拉維斯公園（Travers Park）新設立的聯邦篩檢站，大排長龍的民眾身穿厚重衣物以抵禦刺骨低溫。住皇后區的菲利克斯（Maria Felix）在等待結果時說：「原本要和家人見面，但我可能確診了，應該會作罷。」

政府工作人員同時也在街頭分發居家篩檢試劑，但在擁有840萬人口的紐約市，5個行政區僅分別預留2000份，預期篩檢試劑在未來一段時間將持續短缺。

紐約居民安蒂加（Jocelyn Antigua) 想在與年邁父母見面前確定自己是否染疫，「令人遺憾的是，只有2000份篩檢試劑可用」。

然而跡象顯示，美國國內旅行並未因篩檢障礙而受太大影響。據美國航空（American Airlines）統計，本月19日至明年1月1日期間，每天運營5000趟航班，相當於2019年疫情爆發前業務的86%。

美國汽車協會（AAA）估計，本月23日至明年1月2日期間，將有多達1.09億人次開車上路、搭機，比2020年高出34%。

美國早已不堪負荷的醫療系統與醫護，因更具傳染力及抗藥性的Omicron疫情而瀕臨崩潰，預期耶誕假期將進一步推升感染人數。

美國某些地方90%以上的新增確診都是Omicron。根據疫情追蹤網站Covid Act Now顯示，7天平均每日新增感染人數為17萬1000人，超過9月的Delta疫情高峰，許多地區的加護病房占床率已超過90%。

拜登故鄉德拉瓦州州長卡尼（John Carney）在簡報中說：「今年此時的住院人數已高於去年同期。」他同時宣布所有非緊急手術一律延後。

麻州健康與醫院聯盟（Massachusetts Health and Hospital Association）執行長華爾希（Steve Walsh）告訴當地媒體，羅德島州和麻州的醫護因身心俱疲，爆出走潮。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布因應醫護短缺的新方針，允許篩檢呈陰性的無症狀醫護人員在隔離7 天後重返工作崗位，低於原本的10天；此外只要施打過疫苗和追加劑，即使接觸到確診病例也不需隔離。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，時報廣場跨年活動將縮小規模且完全在戶外，參加者必須配戴口罩與出示COVID-19疫苗接種證明。

由於缺乏充足篩檢，美國衛生當局寄望於高疫苗覆蓋率來減少重症。白宮數據主任夏帕爾（Cyrus Shahpar）在推特上說，昨天總計施打186萬劑疫苗，其中包括130萬劑追加劑。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101224