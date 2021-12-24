更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／國中生助拾荒婦收拾掉落廢紙 民眾讚：找回台灣的樸實
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情3/300

Omicron境外移入一週檢出23例 皆突破性感染

2021/12/24 14:58（12/24 15:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心24日表示，過去一週共驗出23例Omicron變異株，國內共累計27例，都是境外移入病例。圖為桃園機場檢疫作業區。（中央社檔案照片）
指揮中心24日表示，過去一週共驗出23例Omicron變異株，國內共累計27例，都是境外移入病例。圖為桃園機場檢疫作業區。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）指揮中心今天表示，過去一週共驗出23例Omicron變異株，國內共累計27例，都是境外移入病例，雖然全數都是突破性感染，但皆無症狀或輕症，入境國家以美國有12例最多。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，各國紛紛接種第3劑疫苗，嚴加戒備Omicron變異株疫情。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中指出，過去一週經病毒基因定序，共23例境外移入病例驗出Omicron變異株，其中有11例是昨天晚上定序確認，國內累計27例Omicron病例。

羅一鈞說，目前27例Omicron個案來源遍及8國，包括美國、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、哥倫比亞、德國、奈及利亞，其中以美國12例最多，所幸都在邊境或檢疫期間攔截，算是相當早期就偵測到。

羅一鈞指出，27例Omicron個案全數完整接種2劑疫苗，屬於突破性感染，從接種第2劑接種疫苗到確診，平均間隔4.98個月，接種的疫苗各廠牌都有，其中12人接種BNT疫苗、5人接種莫德納、4例AZ疫苗、6人混打。

羅一鈞說，確診個案大多是40歲以下年輕族群，大多是海外留學、工作回台，Ct值介於20至30，少數有Ct值14至19，但病毒量高低跟採檢時間有關；其中13人無症狀、14人為輕症，包括咳嗽、頭痛等，較特別的是這次有1例出現味覺異常症狀，同時出現咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肌肉痛，病毒量也偏高、Ct值約18。

另外，本週境外移入個案中也驗出14例Delta變異株個案，羅一鈞說，個案多數是從越南、柬埔寨等東南亞國家入境，但也有愛爾蘭等英美國家，目前看來全球趨勢就是2種變異株同時流行，而且Omicron有慢慢超過Delta的趨勢，因此現階段邊境將持續嚴管、加強檢測。（編輯：陳政偉）1101224

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
英政府研究：Omicron患者住院風險較低日本京都Omicron社區傳播 專家警告已多地擴散韓媒報導台灣清零奇蹟 科學民主防疫構築信任AZ：打第3劑後 疫苗抗Omicron能力將大幅上升英國初步研究：Omicron住院風險較Delta下降2/3南非研究：感染Omicron住院風險低於Delta變異株英研究：Omicron再感染率較高 症狀不會較輕
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀