Omicron境外移入一週檢出23例 皆突破性感染

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指揮中心24日表示，過去一週共驗出23例Omicron變異株，國內共累計27例，都是境外移入病例。圖為桃園機場檢疫作業區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）指揮中心今天表示，過去一週共驗出23例Omicron變異株，國內共累計27例，都是境外移入病例，雖然全數都是突破性感染，但皆無症狀或輕症，入境國家以美國有12例最多。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，各國紛紛接種第3劑疫苗，嚴加戒備Omicron變異株疫情。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中指出，過去一週經病毒基因定序，共23例境外移入病例驗出Omicron變異株，其中有11例是昨天晚上定序確認，國內累計27例Omicron病例。

羅一鈞說，目前27例Omicron個案來源遍及8國，包括美國、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、哥倫比亞、德國、奈及利亞，其中以美國12例最多，所幸都在邊境或檢疫期間攔截，算是相當早期就偵測到。

羅一鈞指出，27例Omicron個案全數完整接種2劑疫苗，屬於突破性感染，從接種第2劑接種疫苗到確診，平均間隔4.98個月，接種的疫苗各廠牌都有，其中12人接種BNT疫苗、5人接種莫德納、4例AZ疫苗、6人混打。

羅一鈞說，確診個案大多是40歲以下年輕族群，大多是海外留學、工作回台，Ct值介於20至30，少數有Ct值14至19，但病毒量高低跟採檢時間有關；其中13人無症狀、14人為輕症，包括咳嗽、頭痛等，較特別的是這次有1例出現味覺異常症狀，同時出現咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肌肉痛，病毒量也偏高、Ct值約18。

另外，本週境外移入個案中也驗出14例Delta變異株個案，羅一鈞說，個案多數是從越南、柬埔寨等東南亞國家入境，但也有愛爾蘭等英美國家，目前看來全球趨勢就是2種變異株同時流行，而且Omicron有慢慢超過Delta的趨勢，因此現階段邊境將持續嚴管、加強檢測。（編輯：陳政偉）1101224

（指揮中心提供）