英政府研究：Omicron患者住院風險較低

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英國政府研究發現，相較於感染Delta變異株的病患，感染Omicron的人住院風險較低。圖為倫敦街頭戴口罩防疫的民眾。（安納杜魯新聞社）

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國政府表示，相較於感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株的病患，感染Omicron的人住院風險較低，但Omicron的高傳染力仍可能導致需就醫治療的患者人數可觀。

路透社報導，英國衛生安全局（UKHSA）對初步資料的分析顯示，感染Omicron的患者就醫機率估計比Delta患者少了31%至45%，住院機率則少了50%至70%。

衛生安全局首長哈里斯（Jenny Harries）今天表示，這是「一個振奮人心的初期訊號，顯示感染Omicron變異株的人，住院風險相對低於感染其他變異株的人」。

她說：「不過仍應指出，這是初期數據，還需要更多研究來確認這些發現。」

Omicron變異株最初是在非洲南部和香港被發現。

英國衛生安全局的新發現，為Omicron變異株的症狀嚴重度再添初步證據，且與倫敦帝國學院（Imperial College London）、愛丁堡大學（University of Edinburgh）昨天公布的研究都顯露出令人振奮的跡象。（譯者：楊昭彥）1101224