12/24本土零確診、無死亡 境外移入增20例

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土維持零確診，也沒有死亡個案，另新增20例境外移入病例。（編輯：張芷瑄）1101224

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增20例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增20例境外移入個案，為14例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（7例，案16965、案16967、案16968、案16970、案16977、案16982、案16983）、越南（3例，案16971、案16979、案16980）、菲律賓（2例，案16973、案16974）、泰國（案16966）、德國（案16969）、馬來西亞（案16972）、印尼（案16975）、印度（案16976）、加拿大（案16978）、立陶宛（案16984）及日本（案16981），入境日介於今(2021)年11月21日至12月22日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,844,559例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,825,692例排除），其中16,873例確診，分別為2,220例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。