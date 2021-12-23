西安封城 陳時中：人出不來沒必要修改風險等級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國陝西省西安市23日起封城。指揮官陳時中表示，封城後人出不來，沒必要修改西安風險等級。圖為西安鐵路警察加強防疫管制。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北23日電）由於COVID-19疫情，中國陝西省西安市23日起封城，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，西安內部可能有風險，不過封城後人出不來，沒必要修改西安風險等級。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，擁有近1300萬名常住人口的中國陝西省西安市23日起封城。全市暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

西安封城，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，西安個案數雖然明顯攀升，「可見裡面應該有隱藏風險因素」雖然西安封城，但初步研判，疫情應該沒這麼嚴重，後續會積極觀察疫情變化。

至於台灣是否考慮比照武漢封城包機赴西安接回台商，陳時中說，當初武漢封城事出突然，派出包機是為了短期赴武漢的台商，可能在當地生活不便，需要盡快接回台灣；至於這次西安封城，「中國經常在封，大概也習慣，會有一套應對方式」，若封城時間較長，不排除包機可能性。（編輯：陳政偉）1101223