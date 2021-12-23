中國西安增63宗本土病例 封城抗疫暫停長途客運

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（中央社台北23日電）中國22日共新增100例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，其中本土病例有71例，陝西省西安市占63宗。當地今天起實施封閉式管理抗疫。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團22日共報告新增100例COVID-19確診。71例本土確診中，有63例在陝西西安，4例在廣西防城港，2例在河南周口，1例在浙江紹興，1例在廣東東莞。

陝西近日疫情嚴重，據當地衛健委，9日至22日間，全省已累計報告149例確診，其中143例集中在西安。這座有1300萬常住人口的省會城市，也自今天起實施封閉式管理，暫停長途客運。

在無症狀感染者方面，中國當天新增19例，其中2例本土個案在河南周口。當天轉確診1例，當天解除醫學觀察23例，還在醫學觀察的無症狀感染者有496例。

截至22日，中國現有1823例確診，累計治癒出院9萬4185，累計死亡4636例，累計報告確診10萬644例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有139例7457人，還在醫學觀察的密切接觸者5萬6059例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2548例，其中1萬2184例已出院，213例死亡；澳門特別行政區77例，均已出院。（編輯：沈朋達）1101223