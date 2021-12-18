北京連2年倡導民眾就地過年 限制疫區人員入境

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國本土疫情不斷出現，以北京為首的一些地方政府，今年再度倡導民眾就地過年不要返鄉。其中北京更下令，嚴格限制民眾從14天內出現本土病例的縣級行政區進入或返回市內。

在北京市之前，中國部分地方政府已採取各種措施，鼓勵民眾留在當地過年，甚至禁止公務員及國企員工返鄉過年。像是北京冬奧賽場所在地之一的河北省張家口市，當地的經濟開發區便下令全區黨政機關、事業單位和國有企業幹部職工一律在本地過年，不得離境。

此外，廣東省中山市三鄉鎮、廣西壯族自治區憑祥市等地，也先後倡導企業應鼓勵人員「就地過年」，「非必要不離開」，呼籲「網路拜年」的通知，黨政幹部則須作表率就地過年。

浙江省寧波市14日更宣布，凡是2022年1月26日至2月10日留在寧波，且今年12月在寧波繳納社保的外地戶籍勞工，都可領取最高人民幣500元（新台幣約2200元）的獎金。

至於北京，北京市防疫工作領導小組及「首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制」17日下午召開會議指出，中國多地接連發生疫情，防控形勢嚴峻複雜。元旦、春節期間人員流動更頻繁，又正值北京冬奧和冬帕運舉辦。因此要「遠端管控」與「常態化內篩」並重，確保北京本地「零感染」，冬奧會、冬帕運會成功舉辦。

會議提到，北京要嚴格執行查驗48小時內核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼等進入、返回北京政策。並嚴格限制14天內有1例以上本土病例所在縣（市、區、旗）、陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員進入、返回北京。同時嚴格執行涉奧人員閉環管理，築牢冬奧防疫與城市防疫雙重屏障。

這項會議強調，要減少人員流動，最大限度降低聚集性風險。引導市民「在京過年，非必要不出京」。並按照「非必要不舉辦」原則，嚴控大型文藝演出、展銷促銷、體育賽事等聚集性活動。（編輯：周慧盈）1101218