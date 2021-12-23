中國西安市封城抗疫 力成當地封測廠正常生產

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）受COVID-19疫情新增病例影響，中國陝西西安市今天起封城，半導體封測廠力成今天表示，西安封測廠生產正常，廠區出貨和進貨順暢。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情新增病例影響，擁有近1300萬名常住人口的中國陝西省西安市今天起封城，全市暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

力成在西安設有記憶體封測廠，力成發言人、財務長暨資深副總經理曾炫章接受中央社記者電訪表示，西安廠生產一切正常，當地公司負責點對點接送員工上下班，廠區出貨和進貨順暢正常。

力成西安封裝廠員工人數大約1000多名，主要布局標準型記憶體封測業務。

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根據年報資料，力成在2014年12月與美系記憶體大廠美光（Micron）簽訂封裝投資合約，在西安市高新區設立封裝廠，2015年5月力成在西安成立半導體子公司。

去年力成半導體（西安）資本額新台幣19.95億元，力成持股比重約64%，營收新台幣51.11億元，稅後淨利新台幣4.68億元，力成與美光雙方投資西安廠合約將在明年4月到期，力成表示，雙方持續洽商中。（編輯：張均懋）1101223