中國加強防範Omicron變異株 要求嚴管人物同防

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國天津、廣州、長沙等地已出現COVID-19的Omicron變異病毒株，國家衛健委方面表示將加強部署防範，包括強化對入境人員的管理，堅持「人物同防」，並要求醫院增強「早發現」的能力。

根據央視新聞報導，中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍今天在國務院聯防聯控機制舉行的新聞發布會上表示，個別地區報告Omicron變異株輸入病例導致的本土病例，這顯示對於Omicron變異株的防範絲毫不能放鬆。

他說，國家衛健委將從幾個方面加強對Omicron變異株防控：一是堅持「人物同防」，強化口岸外防輸入。二是強化集中隔離場所管理，嚴防交叉感染。三是強化監測預警。四是強化疫情緊急處置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在人物同防方面，嚴格落實入境人員全流程閉環管理。對口岸高風險崗位人員，落實規範防護、閉環管理和高頻次核酸檢測等防控要求。加大高風險國家入境物品抽檢比例，做好物品表面的預防性消毒。

雷正龍強調，現有的醫療機構內感染防控措施對Omicron變異株依然有效，但也要進一步完善機構的疫情防控方案和流程，落實預檢分診和首診負責制，對發燒患者進行閉環管理和核酸檢測，增強「早發現」的意識和能力。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1101220