中國西安23日起封城抗疫 每戶2天1人外出採買

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中國陝西省西安市疫情升溫，23日起封城，每戶家庭每2天只能1人外出採購。圖為西安民眾排隊採檢。（中新社）

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（中央社台北22日電）由於COVID-19疫情之故，擁有近1300萬名常住人口的中國陝西省西安市23日起封城。全市暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

綜合陸媒報導，西安22日傍晚召開疫情防控新聞發布會，相關負責人指出，西安計劃23日啟動實施新一輪全員核酸檢測，暫停全市長途客運，宣導市民非必要不離市、非生活必需場所暫時停業。

此外，西安全市社區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。嚴格進行外來人員特別是中高風險地區來返人員的排查登記，查驗48小時核酸檢測陰性證明。

中國當前本土新增病例以西安較多。陝西省疾控中心主任劉峰21日指出，此輪疫情，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，且已出現外溢病例，波及陝西省內的咸陽、延安，以及廣東東莞和北京通州區等地。經專家研判，疫情已經進入病例報告高峰期。

另外，河南也發現西安關聯病例。21日，河南沈丘縣在核酸檢測中發現4例陽性人員，屬西安自駕返回沈丘人員。

據陝西衛健委網站消息，自12月9日以來，陝西全省累計報告本土確診病例149例（西安市143例、延安市3例、咸陽市3例）。

截至目前，陝西省疾控中心共對36例本土病例標本進行了全基因組測序，全部為Delta變異株，均與12月4日巴基斯坦入境航班旅客中發現的境外輸入病例高度同源。（編輯：張淑伶）1101222