西安百餘人染疫形同封城 對比南京僅封街道惹議

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（中央社記者邱國強北京23日電）爆發本土疫情的陝西省西安市22日宣布，全市社區及村莊一律實施封閉管理，形同變相封城引起爭議。有專家表示，這是因為西安疫情出現多點社區隱匿傳播，且傳播鏈及源頭均不明。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情近日在西安迅速蔓延，截至22日晚間已有143人確診。但不少西安民眾認為，南京7月份及浙江近日爆發的本土疫情，確診人數遠多於西安的143人，為何南京及浙江沒有執行，而西安卻要執行這種形同封城的措施。

澎湃新聞報導，相形之下，南京市7月27日針對疫情實施的封閉管理，只限定在街道一級（區之下、社區之上），對象是祿口街道，當時南京全市的確診人數是153例。

報導形容，西安市官方執行的社區、村莊全面封閉管理，給西安這座千萬人口的城市「按下了暫停鍵」。

根據報導，一名社區防控專家22日晚間表示，西安實施小區、村莊全面封閉管理，原因是西安的本土疫情出現了多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭都還不明朗。

報導指出，西安這波本土疫情已出現3條較為明晰的傳播鏈。但隨著全員核酸檢測的完成，更多的確診病例來自封控區之外。而西安21日一天新增52例本土確診病例中，有31例是全員核酸檢測後才被發現，且散布在雁塔、蓮湖、長安、灞橋、未央、國際港務區、滻灞生態區、西咸新區等行政區。

西安市官方先前公布的資訊，似乎預告了小區、村莊將全面封閉管理。陝西省疾控中心主任劉峰21日表示，西安這波疫情出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例。

西安市防疫指揮部辦公室副主任、市府副秘書長張峰虎22日則表示，經綜合研判，西安當前防疫形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區外發現了陽性病例，已經出現了社區傳播。

報導指出，目前西安官方將傳播鏈的源頭指向咸陽國際機場的入境航班。但西安這波本土疫情是否完全由咸陽機場向外傳播，目前官方尚無最後結論。而更多封控區外的確診病例，其傳播源頭及傳播鏈目前也不得而知。（編輯：繆宗翰）1101223