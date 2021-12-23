Omicron境外移入增4個案 累計16例皆邊境攔截

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北23日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增4例Omicron變種病毒境外移入個案，入境國分別為英國及美國，截至目前國內共16例Omicron境外移入個案，皆為邊境或檢疫攔截。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今天新增的4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變種病毒境外移入個案，個案皆符合突破性感染定義，接種疫苗廠牌包含BNT、AZ、莫德納。

羅一鈞說，今天新增的Omicron變種病毒境外移入個案，入境日介於12月14日至19日，皆收治於醫院負壓隔離病房，個案同機前後排旅客皆由居家檢疫改為居家隔離，入境採檢結果皆為陰性。

羅一鈞表示，今天3名個案是入境採檢陽性、1名病例於12月14日入境，機場唾液採檢陰性，入住防疫旅館，15日出現喉嚨痛，快篩結果為陰性，但症狀未改善，17日再次使用快篩為陽性，送醫採檢確診，雖然這一例病例自入境到確診間隔3天，但仍在檢疫期間攔截，對社區威脅相對較小。

截至目前累計16例Omicron境外移入個案，羅一鈞說，普遍發現Omicron個案病毒量較高，傳染力較強，都是突破性感染，但無發現重症或須入住加護病房患者，7例無症狀、輕症9例，年齡分布較年輕，多為10至30多歲，僅有2例為50歲以上個案。

羅一鈞表示，據國際針對Omicron住院風險初步研究結果，南非及英國倫敦帝國學院發表研究發現，感染Omicron的住院風險較最早在印度發現的Delta變種病毒低41至80%不等，數字差異與族群年齡層、是否接種疫苗有關。

羅一鈞也提到，英國報告特別提到，未完整接種COVID-19疫苗及未染疫者，Omicron住院風險降低幅度較小，未打疫苗跟未曾染疫仍要防範住院風險。因此，提醒民眾儘速完成2劑接種，以防範Omicron入侵及Delta重症風險。

指揮中心指揮官陳時中也提到，現階段歐美國家面臨Omicron及Delta雙病毒株同時發威，疫情嚴峻，據昨天各國疫情數據，美國單日新增27萬例個案，英國新增個案超過10萬例、法國超過8萬例，「別的國家發生的事，台灣也可能發生」，絕不可掉以輕心，呼籲儘速接種疫苗。（編輯：陳政偉）1101223

（指揮中心提供）