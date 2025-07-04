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台東境內嘉明湖等山屋步道 5日、6日陸續封閉

2025/7/4 18:25（7/4 19:01 更新）
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中央氣象署4日指出，颱風丹娜絲最快晚間就會生成，6日至7日上半天將最接近台灣，研判對東南部、南部、澎湖影響大。林業及自然保育署台東分署宣布，嘉明湖等步道6日將預警性封閉。圖為113年6月間山友前往嘉明湖經過三叉山路口。中央社記者盧太城台東攝 114年7月4日
中央氣象署4日指出，颱風丹娜絲最快晚間就會生成，6日至7日上半天將最接近台灣，研判對東南部、南部、澎湖影響大。林業及自然保育署台東分署宣布，嘉明湖等步道6日將預警性封閉。圖為113年6月間山友前往嘉明湖經過三叉山路口。中央社記者盧太城台東攝 114年7月4日
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）中央氣象署估熱帶性低氣壓最快今晚增強為颱風丹娜絲，林保署台東分署宣布嘉明湖、大武觀海等步道及知本森林遊樂區，6日上午8時起預警性封閉，向陽和嘉明湖山屋提前5日傍晚封閉。

林業及自然保育署台東分署下午發布新聞稿表示，考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，將於6日上午8時起預警性封閉，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段。

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林道部分，包括利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道也將預警性封閉。

向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自明天下午5時先預警性封閉，有關嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自5日至公告開放日期前（含當日）的民眾及隊伍可申請全額退費。將視天候狀況影響，確認遊樂區、步道及林道安全無虞時，另行公布開放時間。（編輯：謝雅竹）1140704

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